Varios chefs con estrellas Michelin cocinan para personas vulnerables de Barcelona (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas y más allá.
Varios chefs con estrellas Michelin cocinan para personas vulnerables de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona, la Interprofesional de la Carne de Vacuno de España (Provacuno) y varios chefs con estrellas Michelin vuelven a unirse, por tercer año, para preparar un menú de Navidad con más de 1.500 raciones que se van a repartir en los comedores de seis entidades sociales de la ciudad, que atienden a personas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, que se enmarca en la campaña 'Barcelona, el cor del Nadal', ha contado con 11 cocineros: los estrellados Paco Pérez (Miramar, Enoteca), Joel Castanyé (La Boscana), Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres), Juanlu Fernández (Lú) y Albert Raurich (Dos Palillos y Dos Pebrots), además de Ada Parellada (Semproniana), Elena Cerezo (Angle), Carlota Claver (La Gormanda), Naoyuki Haginoya (Grupo Nomo) y Takanori Osawa (Petit Comitè). Preparan fricandó de ternera.
La acción se celebra en el Institut de Gastronomia i Restauració de Barcelona, un centro formativo público cuyo objetivo la formación profesional de excelencia en el sector de la hostelería y la restauración. El alumnado del centro ha participado en la preparación del menú con la elaboración de los entrantes, el primer plato y los postres con ingredientes provenientes de la red de mercados municipales de la ciudad. El Institut dels Aliments de Barcelona (IAB) también colaborará aportando el pan elaborado en su curso de especialización de panadería y bollería artesanales. Esta es una de las muchas acciones solidarias que Provacuno organiza durante todo el año en España.
Cachitos Diagonal eleva el listón y estrena nueva carta con motivo de su 10º aniversario
Con motivo de su 10º aniversario, el amplio y elegante Cachitos Diagonal (Diagonal, 508), donde igual se puede comer o cenar que tomar unos cócteles, ha elevado claramente el listón de su propuesta culinaria con una carta más local y ha incorporado nuevo director, Raúl Atencia (estuvo ocho años en el Grup Olivé), que ha imprimido un ambiente más atento y acogedor. Entre los platos más reconocidos destacan arroces clásicos de la casa (negro, de rape, de pollo con butifarra y alcachofas…), carnes como el chuletón gallego o el solomillo, pescado de lonja, postres caseros... Entre las nuevas propuestas sobresalen el salteado de pescado blanco con trufa negra o el 'tataki' de salmón con salsa 'ponzu' de naranja.
El 'market' de Virens: escoges un producto ecológico y te cocinan un plato con él
El restaurante Virens se transformará el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, de 13.00 a 15.00 horas, en un original 'market' que expondrá productos locales ecológicos (alcachofas, judías verdes, puerros, berenjenas...). Los comensales podrán escoger sus favoritos para que los cocineros los conviertan en platos donde el ingrediente elegido será el protagonista. De esta forma, se podrá crear un menú a medida de cada cliente (que si se queda con ganas de más podrá completar con las propuestas de la carta). Así por ejemplo, si escoges unas judías verdes, te preparán unos ñoquis de patata con carbonara de judías verdes y queso crujiente. Los platos costarán entre 8 y 13 euros.
