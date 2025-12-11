Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Brindis de Navidad sin gastar una fortuna?

La Navidad es un maratón de comidas, reencuentros y brindis, y el presupuesto lo nota en cada sobremesa. Este año, los amantes del vino tienen una buena noticia: no hace falta gastarse un dineral para beber bien. Con esa idea, Wine Palace propone una selección de opciones por menos de 15 euros con una excelente relación calidad-precio, que combinan calidad, frescura y un punto de elegancia para acertar en la mesa sin renunciar al disfrute.

Nuevo establecimiento en Calle Còrcega, 366 de Barcelona

Nuevo establecimiento en Calle Còrcega, 366 de Barcelona

Joyas por menos de 15 euros: vinos para acertar

En la franja de precio más democrática del mercado se esconden algunos de los grandes “sí” de la temporada: botellas que sorprenden por su origen, por elaboraciones cuidadas y por esa versatilidad que pide diciembre, cuando la agenda se llena de cenas de empresa, quedadas con amigos y comidas familiares. La clave está en elegir con intención y entender que un buen vino no solo acompaña la comida, sino que puede hacerla brillar: los aperitivos y el marisco piden ligereza y un extra de frescura; los platos de cuchara reclaman equilibrio; los asados agradecen tintos jóvenes con tanino pulido; y los postres y turrones, opciones que cierren el círculo sin saturar.

Espumosos: el brindis que abre la fiesta (y también puede cerrarla)

No hay celebración sin un brindis inicial, y aquí los espumosos se llevan el protagonismo. Wine Palace sitúa entre sus imprescindibles el Cava Nodal de Forns Raventós, descrito como limpio y fresco, especialmente indicado para ostras, gambas o entrantes ligeros, y suma el Cava Aires de Tramuntana Brut Rosat como una alternativa festiva, económica y sorprendente, perfecta cuando la mesa se llena y hay que repartir copas sin miedo. La recomendación encaja con una tendencia cada vez más extendida: el espumoso ya no se reserva solo para el brindis, sino que funciona a lo largo de toda la comida por su capacidad para limpiar el paladar y potenciar sabores, desde salados y fritos hasta postres menos empalagosos.

En Navidad, el triunfo está en lo sencillo: botellas honestas, bien seleccionadas, y el vino al servicio de lo importante, que es la mesa y la compañía. Porque estas fiestas tienen muchas tradiciones, pero una de las mejores siempre es brindar. Y si además se consigue por menos de 15 euros, mejor todavía.

Blancos y rosados sin complicaciones

Para quienes buscan un blanco aromático y directo que funcione con pescado, marisco y canapés, la selección incluye el albariño Sin Palabras de Castrobrey, pensado para mantener la frescura y sumar versatilidad en los primeros platos. Y si el menú alterna entrantes suaves con elaboraciones de horno o platos de mayor intensidad, el rosado aparece como comodín: el Rosat Le Roi Soleil de Rosé (AOP Côtes de Provence) se plantea como una opción ligera para compartir y maridar con mariscos, pescados y aperitivos.

Interior de Wine Palace

Interior de Wine Palace

Tintos jóvenes que acompañan sin imponerse

Cuando llegan los platos principales y las apuestas suben con carnes, guisos o asados, Wine Palace reivindica el valor de los tintos jóvenes y equilibrados, de los que acompañan sin aplastar. En esa línea aparece La Bicicleta Voladora Garnacha como tinto fácil de beber, pensado para disfrutar sin complicaciones, y El Dara de Sangenís i Vaqué como una elección especialmente adecuada para platos de carne o asados más intensos, cuando se necesita un punto extra de estructura. El objetivo es claro: sumar sin cansar, algo clave en comidas largas donde la conversación y la sobremesa valen tanto como el menú.

Una mesa completa, de aperitivo a postre, sin romper el presupuesto

La propuesta se lee casi como un guion navideño: empezar con aperitivos y marisco apoyándose en el cava más fresco, pasar a un primer plato de pescado con un blanco que mantenga el ritmo, reservar los tintos jóvenes para el segundo de carne o guiso, introducir un rosado ligero como puente si la mesa mezcla sensibilidades, y rematar con un último brindis con burbuja rosada o una alternativa más suave para quienes prefieren un final menos seco. Y para el tramo dulce (turrones y postres), conviene incluir una opción suave o ligeramente dulce, pensada para cerrar la comida con redondez y sin saturar.

Brindar bien también es saber elegir

Ahí está el valor diferencial que Wine Palace subraya estas fiestas: la curación. No se trata solo de precio, sino de una selección pensada para momentos concretos —aperitivo, comida, postre o regalo— y para un público muy real, exigente pero práctico, que quiere calidad sin postureo y, sobre todo, sin pasarse de presupuesto. Con tiendas repartidas por Cataluña y venta online para toda España, la propuesta encaja tanto para quienes prefieren dejarse aconsejar cara a cara como para quienes compran desde casa y solo quieren que la botella “salga buena”.

Más información y venta online en: Wine Palace

