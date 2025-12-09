Xerigots dona 270 kilos de queso al Rebost Solidari (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas y más allá.

Del calendario de adviento de quesos de Xerigots al Rebost Solidari

Xerigots, firma especialista en afinación de quesos, ha entregado al Rebost Solidari–Banc dels Aliments de Vilafranca del Penedès una nueva donación de queso artesano de la campaña del Calendario de Adviento 2025. La iniciativa mantiene el compromiso solidario que la empresa asumió desde el primer año del proyecto, hace un lustro, reforzando la voluntad de que las familias usuarias puedan incorporar un producto gastronómico. Se han aportado 270 kilos de queso, valorados en 7.000 euros, que se han cortado en porciones y se han envasado para distribuirlo mejor entre las familias usuarias del Rebost Solidari. Esta aportación es posible gracias a la buena acogida del calendario, que este año ha celebrado su quinta edición con 24 quesos artesanos y del que se han distribuido 360 unidades por toda España que se agotaron en pocos días. La donación se distribuirá entre las familias atendidas por la entidad durante las semanas previas a Navidad. El Rebost Solidari valora la aportación porque incorpora un producto fresco, artesano y de calidad, difícil de obtener a través de los circuitos habituales de recogida.

Varios de los bocadillos de Entrepanes Lupa. / Jairon García

Entrepanes Lupa, bocados neoyorquinos con cócteles de Two Schmucks

Lucky's, uno de los bares más canallas del Raval (karaoke privado incluido), ha abierto Entrepanes Lupa, un espacio que quiere rendir homenaje a la gastronomía callejera de Nueva York con bocadillos calientes, pizzas y clásicos 'deli' hechos con ingredientes frescos y recetas caseras. El nuevo proyecto, ubicado en la calle de Joaquín Costa, 36, se integra como una cocina independiente que complementa la oferta del bar y amplía sus posibilidades porque sus elaboraciones pueden disfrutarse en la barra, pedirse para llevar o encargarlas a domicilio. Para esta aventura gastronómica, cuenta con la colaboración de la coctelería vecina Two Schmucks, que durante varios años ha estado clasificada entre las mejores del mundo (fue séptimo en 2022).

El meloso de cordero de Ramats de Foc que elabora Pibernat. / El Periódico

Una conserva de carne de cordero contra los incendios

Ramats de Foc ha lanzado su primera conserva de carne: meloso de cordero, resultado de una colaboración con Pibernat Alimentària, de Olot, y el asesoramiento de los chefs ampurdaneses Pere Malagelada y Jaume Font. Juntos han creado una conserva gurmet que une gastronomía, sostenibilidad y compromiso con el territorio. Los tarros atesoran una carne sostenible cocinada a fuego lento y esterilización controlada, con un toque de miel y tomillo, que mantiene las cualidades organolépticas de la carne durante mucho más tiempo, reduciendo así el desperdicio alimentario. Procede de los corderos de los ganaderos David y Lluc Coll, de Agullana (Alt Empordà), que pastan en zonas estratégicas para reducir el exceso de combustible vegetal y minimizar el riesgo de incendios. Con la compra de este producto se contribuye a hacer más resilientes nuestros paisajes, dar continuidad a la ganadería extensiva y dignificar el oficio de pastores y pastoras. Se elabora bajo demanda y se vende en la web de Pibernat Alimentària y tiendas gurmet.