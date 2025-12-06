La 'food truck' de Girona con la mejor carne del mundo y al precio más económico de España

La ciudad japonesa de Kioto destaca por ser una combinación perfecta entre tradición y modernidad: los templos bien conservados y los bosques de bambú y cerezos contrastan con una zona más tecnológica, presidida por la sede de la compañía de videojuegos Nintendo y tiendas con merchandising de animes. Para vivir en primera persona esta simbiosis, no hace falta ir muy lejos: la 'food truck' Komo To Loko, situada dentro de un garaje en Mont-ras, sumerge al cliente en una ambientación basada en las dos caras de aquella ciudad, además de ofrecer cocina japonesa usando alimentos considerados los mejores del mundo.

Rodeado de una decoración dividida entre pósteres de anime originales de Japón y una pared con cañas de bambú, el propietario y chef del establecimiento, Aleix Costart, explica que crear Komo To Loko supuso un “cambio radical” a nivel vital. Fotógrafo de profesión y establecido en Barcelona, su itamae (maestro de cocina japonesa) Koichi le enseñó las técnicas de la gastronomía asiática, de la cual declara que “no conocemos ni el 10%”. “La disciplina es lo más importante en esta cocina”, admite, poniendo como ejemplo que “el arroz debe lavarse hasta que el agua salga blanca, y removerse de una manera concreta”. De este vínculo maestro–aprendiz nació la motivación de crear un restaurante, sueño que quedó truncado con la muerte de Koichi.

Aleix Costart muestra dos piezas de atún en la barra de su food truck / DAVID APARICIO

“Se me quedó la espinita clavada, pero montar un restaurante no acabó de convencerme. Fue entonces cuando decidí irme a vivir a Palafrugell y montar una 'food truck' para dar a conocer las recetas de Koichi por toda Catalunya”, explica Costart. Así, con una furgoneta de casi 50 años y un nombre fruto de la creatividad de su mujer y su hija, el cocinero se lanzó a la carretera. Con todo, tras “dos sustos”, decidió establecerse de manera fija en Mont-ras, convirtiendo Komo To Loko en la primera 'food truck' que da servicio dentro de un garaje.

“En un espacio de dos metros cuadrados cocinamos 50 platos”, afirma Costart, añadiendo que “funcionamos como food truck: la gente se levanta cuando la llamas para recoger su plato en la barra”. El negocio trabaja bajo la batuta de Costart, encargado de la cocina fría; su mujer, Mery, quien gestiona las compras y la recepción de mercancías; y Noe, responsable de la cocina caliente y parte del equipo desde hace casi seis años.

La food truck Komo To Loko, dentro del garaje de Mont-ras donde está instalada / KOMO TO LOKO

Los mejores productos del mundo

Nigiris, sashimis, gyozas y ramen son algunas de las especialidades asiáticas de esta food truck, que se ofrecen a precios competitivos: “Solo necesitas 12 euros para comer bien aquí”. Un hecho sorprendente teniendo en cuenta que el establecimiento ofrece productos de la mejor calidad, como atún rojo del Mediterráneo, salmón de Noruega y uno de los considerados mejores arroces del mundo, procedente de la prefectura japonesa de Koshihikari.

Con todo, una de las joyas de la corona de Komo To Loko son los pinchos y filetes de carne de wagyu, considerada la mejor del mundo: “Somos el único local de toda España donde se sirve la máxima calidad de wagyu al precio más económico. Normalmente se vende por encima de 750 euros el kilo, llegando a 900; nosotros lo tenemos por debajo de 700”. El chef admite que la producción y venta de esta carne de vacuno fuera de Japón es un “tema tabú”, ya que muchos establecimientos afirman tener este producto cuando “no ofrecen la raza 100% auténtica”: “Wagyu es el buey que nace, crece y se sacrifica en Japón. Al macho se le prohíbe abandonar el país; como mucho puede hacerlo su esperma, que sirve para inseminar vacas de aquí y así crear híbridos”.

La carne de wagyu cocinada / ALEX SALCEDO

En su caso, cuentan con las certificaciones de los proveedores que demuestran que su carne de wagyu se ha importado de las prefecturas con las mejores granjas (Kobe o Satsuma) y con la mejor calidad: “La grasa se valora con la letra A, siendo A1 la más baja y A5 la más alta. Y el BMS, la infiltración de grasa en la carne, como BMS1 el más bajo y BMS12 el más alto. Nosotros trabajamos con A5+ y un BMS12”.

Además, para quienes lo deseen, el establecimiento también ofrece la posibilidad de comprar la carne para cocinarla en casa: “Recomendamos hacerla sin nada de aceite. Una vez esté dorada, bajar el fuego para que la grasa se funda. Finalmente, terminar con solo una pizca de sal Maldon o similar”.