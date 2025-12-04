Dubái abre el primer restaurante con la IA como chef: "Puede que algún día cree mejores platos que los humanos"

Un restaurante que afirma estar dirigido por el primer "chef IA" del mundo acaba de abrir sus puertas en el rico emirato de Dubái, despertando curiosidad y escepticismo sobre la capacidad de la tecnología para rivalizar, en la cocina, con la creatividad humana.

Situado al pie de los relucientes rascacielos del centro de la ciudad, Woohoo recibe a los clientes en un decorado con aspecto de ciencia ficción: desde la entrada, donde son recibidos por una pantalla holográfica del "chef IA" –bautizado Aiman y representado como un hombre rubio con gafas tecnológicas que ocultan los ojos– hasta la sala iluminada por hologramas y proyecciones futuristas.

Todo está controlado por la inteligencia artificial gracias a una gran máquina cilíndrica, presentada por el establecimiento como un superordenador, que se erige en medio de la sala. La estrella del espectáculo, el "chef Aiman", es un modelo de IA especializado, desarrollado por una compañía emiratí. No cocina, pero diseña los platos, entrenado con miles de recetas y décadas de investigaciones en artes culinarias y gastronomía molecular, según el establecimiento.

"Puede que la IA cree algún día mejores platos que los humanos", estima el cofundador de Woohoo, el turco Ahmet Oytun Cakir. Aunque el menú ofrece principalmente platos inspirados en la cocina internacional fusión, el "chef IA" llama la atención con ciertas creaciones emblemáticas, como la bautizada "tartare de dinosaure", que pretende ofrecer el sabor del animal extinto basándose en el estudio de su ADN.

Esta entrada, cuya receta se mantiene en secreto –y que, en boca, se asemeja a una combinación de carnes crudas– se ofrece a 215 dirhams (unos 50 euros) en un plato palpitante, dando la impresión de que respira.

"Fue una verdadera sorpresa. Estaba absolutamente delicioso", confía uno de los clientes, Efe Urgunlu. En los fogones, cocineros de carne y hueso ejecutan las recetas y pueden ajustarlas si es necesario. "Si pruebo un plato y está demasiado picante, vuelvo a hablarlo con el +chef Aiman+. Después del intercambio, acabamos encontrando el equilibrio adecuado", explica el chef ejecutivo Serhat Karanfil.

"Ni sentimientos ni recuerdos"

Si el cofundador de Woohoo sueña con convertir a su "chef IA" en el "próximo Gordon Ramsay", en referencia al célebre chef británico, un uso tan avanzado de la inteligencia artificial en la cocina dista mucho de ser unánime en la industria.

"Un chef IA no existe", zanja el chef sirio Mohamad Orfali, cuyo restaurante en Dubái, Orfali Bros, obtuvo el año pasado una estrella del célebre guía Michelin."No me lo creo", dice a la AFP, subrayando la importancia en cocina del "nafas", un término árabe que designa la capacidad muy personal de un cocinero para crear platos impregnados de alma y emociones.

"La inteligencia artificial no tiene ni sentimientos ni recuerdos (...) No puede insuflar esa energía en los platos", afirma este profesional, que reconoce usar él mismo la IA, pero para realizar investigaciones o tareas administrativas."La utilizamos como asistente de cocina, pero al final, no es ella quien cocina", insiste.

Con todo, el concepto seduce a una clientela acostumbrada a las extravagancias de Dubái, megalópolis ultraconectada y siempre atenta a las últimas tendencias.