Un chef de Creta, elegido mejor cocinero joven de Europa (y otras noticias gastro... con premio)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias (con premio) con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas y más allá.

El chef de Creta Ioannis Liapakis, con gafas, entre Pija Frešer (Eslovenia) y Juan Taltavull Juaneda (Menorca), segunda y tercero en el European Young Chef Award. / El Periódico

Un cocinero de Creta, elegido mejor cocinero joven de Europa

Catalunya, en su calidad de Región Mundial de la Gastronomía 2025, ha sido este año la anfitriona de la novena edición del European Young Chef Award, que ha culminado con la proclamación de Ioannis Liapakis, representante de Creta, como European Young Chef 2025. El jurado presidido por Xavier Pellicer ha otorgado el primer premio por unanimidad, destacando "la profundidad excepcional de los sabores" y la conexión "poderosa y respetuosa" con el patrimonio culinario cretense. Los expertos han subrayado cómo ha sabido elevar una receta humilde y simbólica, preservando sus valores esenciales -resiliencia, cariño por la tierra y aprovechamiento inteligente de los recursos- a la vez que la llevaba a un lenguaje culinario contemporáneo. El ganador se ha impuesto a otros ocho talentos de regiones galardonadas y candidatas a Región Europea de la Gastronomía: Pija Frešer, segunda (Eslovenia); Juan Taltavull Juaneda, tercero (Menorca); Joana Gonçalves (Coimbra); Gabriele Somma (Sicilia); Ànakin Rivera Vázquez (Catalunya); Ioannis Liapakis (Creta); Nigel Frank Tabone (Gozo); Ivan Barčot (Dalmacia Central), y Bogdan-Andrei Lovin (Banat).

El chef español Chele González logra dos estrellas Michelin en Filipinas

El cántabro Chele González ha sido galardonado con dos estrellas Michelin y una estrella verde en la guía Michelin de Filipinas de 2026, la primera que edita la marca de neumáticos en este país. Ha logrado ambas distinciones por Gallery by Chele, que fusiona técnicas europeas y cultura filipina, y otro entorchado por Asador Alfonso, que sirve cocina castellana en las exuberantes tierras altas de Alfonso, Cavite, a más de 70 kilómetros de Manila. El chef, que había trabajado en El Bulli, Arzak, El Celler de Can Roca, Nerua-Guggenheim y Mugaritz, lleva mucho tiempo residiendo en Filipinas y es uno de los defensores más apasionados de los ingredientes locales y la cultura del país asiático, donde ha creado una familia. "Me gustaría dedicar el triunfo a mi patria, España, que me ha dado las bases de mis tradiciones culinarias y que también ha sido honrada con el galardón para Asador Alfonso”, ha afirmado.

El pato imperial Beijing de China Crown. / El Periódico

El mejor restaurante chino de Europa está en Madrid

China Crown ha sido reconocido como Europe’s Best Chinese Cuisine Restaurant 2025 por los World Culinary Awards. El jurado ha destacado que el premio es “un testimonio del compromiso inquebrantable con la excelencia, la innovación y el liderazgo en la industria culinaria”, y que China Crown “se está consolidando entre los mejores proyectos gastronómicos del mundo”. Ubicado en el corazón de Madrid, rescata recetas de la alta cocina de las dinastías chinas reinterpretándolas con un toque actual. En su carta encontramos platos como el pato imperial Beijing, el arroz “montaña de oro”, salteado con solomillo de vaca vieja y perlas de huevo, y la selección de 'dim sums'. El espacio, elegante y evocador, combina una estética oriental con detalles modernos.