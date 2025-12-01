Los 10 restaurantes de Barcelona que recomienda la Guía Repsol para esta Navidad

Guía Repsol ha presentado este lunes en Granada un nuevo listado con más de 300 establecimientos merecedores de su reconocimiento 'Solete de Navidad'. Según informó Guía Repsol, en el listado aparecen restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños, ya sean familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños.

El primer brindis del año, el chocolate con churros después de un paseo por la ciudad iluminada o esa sobremesa que se queda grabada durante años dejan "momentos mágicos alrededor de una mesa o en torno a una barra", y los Soletes de esta edición han llegado para no dejar ninguna ocasión sin celebrar, según ha informado la Guía Repsol en una nota de prensa.

"A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos", ha explicado la directora de Guía Repsol, María Ritter.

En esta edición, Repsol ha otorgado diez 'Soletes de Navidad' a Barcelona, cuatro a Lleida y Girona y siete a Tarragona.

Mervier Canal

En la época más dulce del año, las pastelerías, chocolaterías y confiterías tienen en esta edición su momento de gloria. La pastelería Mervier Canal, con dos locales en Barcelona y ganadora en cuatro ocasiones -también en este 2025- del mejor cruasán de España, ha sido una de las galardonadas con un 'Solete de Navidad'.

Xarcuteria la Pineda

En un momento en el que los embutidos son un elemento indispensable en las mesas, ha tenido espacio la 'Xarcuteria Pineda', un local gastronómico icónico de Barcelona, que además de jamones ibéricos de calidad, también son conocidos por sus espumosos. Fundada en 1904, es "un espacio donde la tradición y la excelencia se encuentran para deleitar tus sentidos". Se definen como "un rincón dedicado a los amantes de los sabores auténticos y exclusivos".

22:22 Cultura dulce

Los dulces, de nuevo, otro de los destacados de los 'Soletes de Navidad'. La bollería de 22:22 Cultura dulce es original y sofisticada. Llevan apenas un año abiertos y les ha dado tiempo a conectar con la pasión catalana por las setas, a encerrar el otoño en un pastel cremoso de castañas por capas, de acercar al Eixample el mexicano pan de muertos y de liar una pequeña revolución pastelera. La pastelería creativa de Maite es valiente y se atreve a jugar combinando elementos del mundo dulce y del mundo salado con originalidad

Aspic Home

Aspic Home, de Eduard Casanovas y Quique Roca-Umbert, es "uno de los caterings más potentes de Catalunya", explica la Guía Repsol, que destaca que el mejor producto es "el gran reclamo" de sus tres tiendas. "Buenos vinos, las más célebres conservas y embutidos y quesos elegidos con esmero comparten espacio con un nutrido mostrador de platos precocinados y, sobre todo, una sala en la que quedar a comer nunca será un error: cecina de vaca rubia gallega flambeada y trompeta de la muerte, rebozuelos y níscalos con butifarra y huevos de Calaf son algunos de los platos para pedir y ser felices", han explicado.

Xurrería Trebol

Los churros son un elemento común en todas las fiestas. Y uno de los lugares indispensables en Barcelona es Trébol. Con miles de seguidores en redes sociales, y con la tercera generación al mando, siguen triunfando en la ciudad. «La primera churrería que tuvo mi padre era móvil, pero encontró el local actual y aquí estableció su negocio y también su vivienda», cuenta Ramon Balcells, quien creció en la trastienda del negocio familiar, envuelto por el aroma dulce de los churros. Ahora es su hijo, Àlex, el encargado de llevar el timón de una empresa que tiene el futuro garantizado. Y es que para Balcells, los churros son un patrimonio gastronómico «y nunca pasarán de moda», como la tortilla de patatas o el jamón de Jabugo.

Convento de Santa María de Jerusalén

En un momento en el que la religión parece coger fuerza entre los más jóvenes, el convento de Santa María de Jerusalén también se ha hecho viral (pasaje Mare de Déu de l'Estrella, s/n, Barcelona). Ubicado en la parte alta de Barcelona, cuenta con vistas perfectas de la ciudad. Lo recomendaban en redes bajo el pretexto de “lugar para una merienda definitiva”: repostería artesanal y unas vistas increíbles.

La Campana

Este establecimiento familiar del Born, uno de los obradores artesanales dulces más antiguos de Barcelona, lleva 130 años con la misma receta. En una época de turrones cabe destacar este local, reconocido especialmente por la horchata. “Somos un negocio de toda la vida. Llevamos desde 1890 con los mismos productos, y con la misma receta de horchata y de turrones, que son nuestras especialidades, por las que más se nos conoce", dice Laura Ferrer, una de las cuatro mujeres que dirigen actualmente La Campana, tercera y cuarta generación de la misma familia,.

Sus turrones se empezaron a hacer famosos, congregando colas en vísperas de Navidad. “Son generaciones y generaciones que han venido aquí en busca del mismo producto de siempre. La tradición del turrón se mantiene"”, explica Maria Dolors. Ese éxito, asegura la familia, se debe a una inquebrantable apuesta por la calidad impecable de los productos. “Que la gente perciba que vale la pena venir hasta aquí”.

L'Atelier

Durante las fiestas de Navidad, el roscón es uno de los dulces más esperados en Catalunya. L'Atelier cuenta con dos ubicaciones en Barcelona: una en el número 16 de la calle Doctor Fleming, en Sarrià-Sant Gervasi, y otra en la calle Viladomat 140 bis, en l'Eixample. Su roscón ha ganado en dos ocasiones -2023 y 2024- el prestigioso concurso 'Millor Tortell de Reis de Catalunya. También hace dos semanas ganaron l II premio internacional de alta pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate del Mundo. Un galardón que está dotado con 3.000 euros.

Pessic pastisseria (La Garriga)

Está considerada una de las mejores 50 pastelerías de Catalunya, según el premio Fava de Cacau. Este local, ofrece pasteles y bollería de calidad y 100% artesanales, prorizando siempre la "materia prima de proximidad". "Nos emociona especialmente porque resume perfectamente lo que hemos estado tratando de construir durante los últimos cuatro años", han escrito en redes sociales. "Un lugar que te hace sentir bien, que te enamora con estar cerca, por una propuesta que siempre se siente bien y por un ambiente que invita a quedarte. Un espacio para recomendar a los amigos y mantener como lugar de referencia", han añadido.

Museo del Chocolate

El Museu de la Xocolata de Barcelona, inaugurado en octubre del año 2000 por iniciativa del Gremio Provincial de Pastelería de Barcelona y convertido en uno de los 10 más visitados de la ciudad, ha recibido el visitante número un millón. Ubicado en el antiguo convento de Sant Agustí, en la calle de Comerç (Ciutat Vella), eles un equipamiento dinámico que explica los orígenes del chocolate, su llegada en Europa y su difusión por sus propiedades medicinales y su valor nutritivo. Ahora, en época navideña, ha sido una de las recomendaciones de la Guía Repsol

