Las tres mejores pizzerías artesanales del mundo están en Barcelona, según el prestigioso listado '50 Top pizza'

La prestigiosa lista '50 top pizza' anunció este viernes las mejores pizzerías artesanales de 2025, un ránking que lideran las cadenas Da Michele, Big Mamma Group y la española Grosso Napoletano. Además de estos tres restaurantes, que todos ellos tienen varios locales en Barcelona, otras cuatro marcas catalanas se han colado entre las más destacadas del planeta.

Da Michele puede presumir de ostentar el primer puesto en la lista de las 50 mejores pizzerías artesanales, un premio que también ganó en 2022. La cadena napolitana dispone sedes en 70 países y destacan ciudades como Nápoles, Roma, Milán, Barcelona, Tokio y Fukuoka. Con una carta minimalista, en la que destacan la masa por encima de los complementos, ha logrado destacarse del resto. Tiene un local en Consell de Cent y otro en Badalona. Fundada en 1870 por la familia Condurro en Nápoles, ha logrado asentarse como una de las mejores pizzerías del mundo.

El grupo de restauración Big Mamma, que ocupan la segunda posición del ránking, ha aterrizado a lo grande en Barcelona conte Gloria Osteria, de 1.000 metros cuadrados y en el local en el que en su día fracasaron Bellavista del Jardín del Norte (el proyecto de Messi y los hermanos Iglesias) y Salvaje. Por encima de todo, buscan mantener los platos de toda la vida. "Cuando alguno de los cocineros del grupo me propone un plato con un toque creativo le digo que no, que debe hacer platos como los que se comen en casa. A menudo, los chefs nos hemos olvidado un poco del cliente, hemos cocinado más para nosotros mismos, para obtener reconocimiento, en vez de pensar que nuestro trabajo es cocinar para otra persona", dijo Daniele Tasso a El Periódico.

No contentos con ello, en diciembre abrirán su segundo local, Circolo Popolare, una trattoría asequible y panorámica que releva al histórico Citrus del paseo de Gràcia. Los chefs responsables de este establecimiento (Daniele Tasso, Gilberto Renna y Elisa Consolo) saben aprovechar la ventaja que supone trabajar 'in situ' con productos auténticos y frescos para servir platos imbatibles para cualquier paladar que busca sabores reconocibles sin complicaciones.

La marca española Grosso Napoletano tiene ya más de 50 restaurantes por todo el país. Las pizzas solo se elaboran con productos de aquella ciudad y solo las preparan 'pizzaiolos' napolitanos. Masas de doble fermentación con bordes gruesos y esponjosos. En pleno 'boom' pizzero gourmet, que nadie busque alta cocina, sino piezas bien hechas, sencillas, a precios asequibles y en un espacio de agradable estética industrial y moderna (incluso en unos lavabos que parecen salidos de una discoteca de moda). Tiene cinco locales en Barcelona (Casanova, València, Passeig de Sant Joan, Can Segalar y Riera de Cassoles), uno en Sabadell (Carrer de Gràcia) y uno en el centro comercial de Viladecans.

Grosso Napoletano, además de ser considerada la tercera mejor cadena de pizzería artesana, también recibió el galardón para Fabrizio Polacco, que fue elegido el mejor 'pizzaiolo' de 2025.

También las cadenas catalanas 1900 Pizzeria (14) , Can Pizza (15), Garden Pizza (25) y Da Nanni (45), se han colado en el ránking.