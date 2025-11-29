"Un sitio que no defrauda": los elogios al mejor restaurante de autor de Reus según Tripadvisor

Reus es una ciudad con un patrimonio cultural muy aclamado por el turismo y por las instituciones. La segunda mayor ciudad de la provincia de Tarragona dispone de una amplia oferta gastronómica con opciones de todo tipo, pero en TripAdvisor un restaurante de cocina de autor destaca por encima de los demás de esta histórica ciudad de la comarca del Baix Camp.

Ubicado en el centro de la ciudad (Carrer de la Presó, 23), La Marieta Plats i Tapes, está considerado por TripAdvisor como el mejor restaurante de Reus. "Bienvenidos a un nuevo espacio gastronómico en Reus donde poder disfrutar de productos de la zona tratados con pasión e ilusión", recogen en su página web.

Con una carta no muy extensa y basada en tapas, este local ha logrado convertirse en el favorito de Reus. La cocina cuidadosa de la que se enorugullecen sus propietarios la recogen sus clientes en las reseñas."La comida habla del amor que tienen por su trabajo. Todo con un toque diferente y preparado y presentado con esmero. El sitio es pequeño pero con un buen ambiente.Sencillamente delicioso. Un sitio que no defraudará", explica una comensal en Tripadvisor.

"Un 10 por ellos. La comida ya es otro punto. Probamos varios platos de la carta y NINGUNO de ellos nos decepcionó. Espectacular, desde la croqueta de galta pasando al carpaccio de gamba y demás platos que probamos hasta terminar en los postres que estaban para morirse", añade otro cliente. Este restaurante abre de martes a sábado de 13:30 a 15 horas y de 20:30 a 22.30 h y cierran domingo y lunes.

Alkimista: cocina de autor

Ubicado en el carrer Carnisseries Velles, L'Alkimista se sitúa como otro de los mejores restaurantes de cocina de autor de Reus según TripAdvisor. Su oferta única y llena de pasión forman un cóctel perfecto para lograr cautivar a todos los clientes que se acercan a degustar algunos de sus platos. Disponen de tres menús degustación con el que se experimentarán los sabores más creativos que pueda haber, una cocina que les ha hecho entrar en la Guía Michelín este año.

Estos menús tienen un precio de 45 euros el más asequible, 65 euros el medio y de 80 euros por persona el más completo, con hasta 14 platos por degustar y con la joya de la corona de por medio: el lomo de atún impregnado, yema y hierbas aromáticas, que logró ser finalista en el certamen Chef Balfegó 2022.

"Técnica en estado puro"

Aunque solamente abren el jueves -de 20.30 a 22.30 horas-, de viernes a sábado, tanto para comidas como para cenas (de 13.30 a 15.30 horas y de 20.30 a 22.30 horas) y el domingo en el mismo horario que el viernes o el sábado, pero cerrando media hora antes el domingo, L'Alkimista se ha ganado reseñas como "Un restaurante de autor en mayúsculas" y "técnica en estado puro", destacando las "ingeniosas elaboraciones" del chef y la propuesta diferente que se ofrece.

La puntuación media es de 4,5 estrellas (muy envidiable) y se posiciona como uno de los mejores restaurantes de todo Reus, independientemente del tipo de comida. Sin duda, L'Alkimista es un lugar que hay que apuntar en la lista, con el único inconveniente de que el menú más accesible en cuanto a precio (45 euros) solamente está disponible los jueves y los viernes.