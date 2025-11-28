Una ruta de tapas a 5,95 € por la plaza Reial (y otros buenos planes gastro para el finde)

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Xux-Xup Reial (Barcelona, hasta el 30 de noviembre)

'Xup-Xup Reial' es una ruta gastronómica en la que varios locales de la plaza Reial se unen para servir una tapa y una caña de cerveza por 5,95 €. Los establecimientos, que en su mayoría rinden homenaje a la cocina tradicional catalana con platos que reinterpretan ingredientes tan característicos como los 'calçots', la butifarra, la escalivada o los caracoles, son los siguientes: Ambos Mundos, Artisa, Bar Tomate, Canarias, CiaoCiao, Expat Café, Glaciar, Marisco Barcelona, Ocaña, Rei de Copes, Rossini, Samantha’s, Tapa Tapa, Hotel Roma y Tobogán La Gallega.

The Champions Burger (Sant Adrià de Besòs, hasta el 14 de diciembre)

The Champions Burger ha llegado a la final europea tras meses de competición en la que han participado más de 300 retaurantes. Hasta el 14 de diciembre, quienes acuden al certamen (la entrada es gratuita) pueden votar por la Mejor Hamburguesa de Europa: las hay de carne de Black Angus, de 'wagyu' japonés o costilla ibérica, y también destacan ingredientes innovadores como 'brioches' de colores o glaseados, polvo de pistacho, jamón ibérico dulce, coles y cacahuete asiático, mermelada de cecina... Un total de 32 restaurantes compiten con propuestas creadas en exclusiva para el campeonato que sirven en 'food trucks' en el Fòrum de Barcelona de lunes a jueves de 18.00 a 23.00 horas, y de viernes a domingo, de 12.00 a 00.00.

QuintoTapa (El Prat de Llobregat, hasta el 14 de diciembre)

El pollo y capón 'Raça Prat', producto con Indicación Geográfica Protegida (IGP) y símbolo de El Prat de Llobregat, vuelven a ser los protagonistas de QuintoTapa: 23 bares y restaurantes participan en una ruta que ofrece tapas creativas elaboradas con Pota Blava, Alcachofa Prat y productos del Parc Agrari del Baix Llobregat. Las tapas tendrán un precio de 4,5 € para la tapa con Pota Blava o alcachofa Prat y 4 € para la tapa de la casa, ambas acompañadas de un quinto de cerveza. A través del Tapaport, los clientes pueden premiar las mejores tapas y camareros. Los establecimientos participantes son: 9 Cèntric, Aquelarre, Casa Anita, Delta Restaurant, Dolmar, El Bar de La Capsa, Gran Mercat, Best Western Plus Hotel Alfa Aeropuerto, La Bodegueta Vermuteria, La Bonita, La Central, La Granja, La Montserratina, La Nova Primavera, La Ricardeta, La Santa, Lola’s Brunch, Los Naranjos, Los Tres Toboganes, Mediterrani Bar, Mesón Cal Roger, Mesón El Cortijo, The Garage Bar y Vermuteria Marbella.

Fotograma del documental 'Les Raisins du Reich: La Collaboration dans les Vignes', que se proyecta en el Most Festival. / El Periódico

Most Festival (Priorat, hasta el 30 de noviembre)

Tras su paso por el Penedès, el Most Festival Internacional de Cine del Vino prosigue en el Priorat hasta el 30 de noviembre proyectando historias que unen viñedo y pantalla. En esta 14ª edición es espacio de encuentro entre territorios, miradas y culturas, donde el cine dialoga con la memoria del vino y la fuerza del paisaje. Proyecciones en bodegas, catas y actividades paralelas redondean una experiencia que invita a ver, escuchar y saborear el mundo a través del vino. La cosecha de este año reúne documentales que miran el viñedo desde perspectivas diversas y poderosas: desde la lucha de los viticultores contra los elementos hasta la revisión de la memoria histórica, pasando por la mirada poética y política. También hay viajes emocionales y paisajísticos o retratos íntimos y sobrecogedores ante la emergencia climática. Se viaja al valle del Ródano, la Francia ocupada por la Alemania nazi, Portugal, la Baja California, el sur de Italia...

Ruta Gastronómica DO Penedès (Sitges, hasta el 28 de noviembre)

La quinta edición de la Ruta Gastronómica DO Penedès en Sitges ha contado con ocho restaurantes de la localidad que han servido menús ideados para maridar los vinos de las 21 bodegas de la denominación de origen: Amat Montané, Aymar & Castell de Pujades, Bodegues Pinord, Can Ràfols dels Caus, Can Suriol, Can Vallès, Capital Vidal, Celler Hospital de Sitges, Celler Avgvstvs Forvm, Estel d’Argent, Familia Torres, Finca d’Espiells, Giró Ribot, Heretat Baltà de Cela, Jean Leon, Mastinell, Loxarel, Molí Parellada, Mulet Viticultors, Ramon Canals y U MES U. Sus respectivos representantes han intervenido dando a conocer cada vino degustado y dirigiendo su cata y maridaje con cada plato del menú correspondiente. Tras la participación de Eurostars Sitges, Casa Hidalgo, el restaurante del Hotel Casa Vilella, Cal Pinxo, La Nansa, Tarantana y Costa Dorada, este viernes 28 cierra la ruta Fragata, uno de los referentes gastronómicos de Sitges.