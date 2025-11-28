"La comida es buenísima": el bar de Sant Cugat aclamado por sus exclusivas tapas

"La cultura del buen comer" es el lema que ha elegido Brau, un bar y restaurante ubicado dentro de un club de pádel en Sant Cugat. La 'chef' de este lugar apuesta por una cocina mediterránea y de proximidad, con un producto fresco y de temporada, que es lo que les ha permitido situarse como el mejor restaurante de la ciudad.

La 'chef' María Espín dirige la propuesta culinaria de este restaurante, que combina la innovación con las tapas de toda la vida. Espín tiene una larga trayectoria gastronómica en Catalunya y antes de Brau fue chef ejecutiva en el Hotel Meliá Barcelona Sky y destacó en televisión 'Top Chef', algo que no ha pasado desapercibido por sus clientes.

"Tenía ganas de comer en este sitio que lo descubrí en joc de cartes y tengo que decir que la comida espectacular, tanto en su presentación como en su exquisito sabor como en el trato de Maria que nos explicó todo lo que pedíamos, se nota su pasión por la cocina por tanto 100% recomendable", ha reconocido uno de sus comensales.

Espín es la verdadera protagonista en Tripadvisor, y todos sus clientes destacan su trato cercano y sus recomendaciones, poco habituales en otros restaurantes y especialmente en las grandes celebraciones, ya que Brau es conocido en Sant Cugat por albergar bodas y cumpleaños.

"Gran sitio para una celebración trato exquisito, desde el primer plato hasta el postre, a destacar el steak y la ensaladilla de pulpo", ha escrito un cliente en Tripadvisor. "Comida excelente, imaginativa, platos muy bien elaborados y de calidad, vistosa presentación, la atención del personal buenísima, especialmente de María, atenta en todo momento, explicando el contenido de cada plato, recomendando, acertadamente, el vino que mejor ligaba con cada plato, cocina a la vista...", ha relatado otro comensal.

"Ya hemos ido muchas veces a comer y cenar, nunca defrauda. La comida es buenísima, entre semana hacen menú, con una calidad muy buena y cantidad más que correcta. Para cenar también a la carta, me encanta el steak Tartar, las croquetas, las bravas, en general todo muy bueno. El entorno y la decoración inmejorable!", puede leerse en Tripadvisor

Ubicación

Av. de la Guinardera, 11-13, Sant Cugat

Horario del restaurante

De lunes a jueves de 13 a 15:30 horas.

Viernes y sábado de 13 a 15:30 horas y de 20:30 a 23h.

Domingo: Cerrado

Horario del bar