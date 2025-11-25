Dulce con premio
Este es el mejor turrón de yema tostada de España de 2025
Una pastelería de Terrassa se ha alzado con el galardón, compitiendo contra una treintena de candidatos
Apunta esta receta de turrón casero sencillo y más saludable que los industriales
Una pastelería de Barcelona y otra de Torredembarra hacen los mejores 'panettones' artesanos de España de 2025
La pastelería Turull (Terrassa) ha conseguido este martes el premio al 'Millor torró artesà de crema cremada de l'Estat', organizado por el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Es la cuarta edición del concurso, que el año pasado ganó Zaguirre Pastisser (también en Terrassa), en 2023 Noguera Pastissers (Girona) y en 2022 La Colmena (Barcelona).
En el concurso se han inscrito una treintena de participantes. Los candidatos han entregado tres tablillas de turrón artesano de crema quemada elaboradas en su totalidad con almendra, yema de huevo, lácteos (opcional), azúcares y aromatizantes, y quemados por una o varias caras.
Piezas de entre 225 y 325 gramos
Un jurado formado por los pasteleros expertos ha catado a ciegas las piezas de los concursantes, que han entregado tres barras de turrón artesano de crema quemada (en formato rectangular y con un peso de entre 225 y 325 gramos por pieza) en la Escuela de Pastelería del Gremi.
