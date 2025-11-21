¡Atención, gurmet!
3 buenos planes gastro para el finde: Mercat de l'Oli Nou, Ruta Gastronómica DO Penedès y Abadal Wine Experience & Christmas Market
Aquí tienes unas propuestas suculentas que ningún gurmet debería perderse
Planazo para el fin de semana en Barcelona: pescados, cocina catalana y platos mediterráneos
6 restaurantes de Sitges para comer de miedo
Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.
Mercat de l'Oli Nou (Barcelona, hasta el 23 de noviembre)
La plaza de Catalunya acoge la primera edición del Mercat de l’Oli Nou, un escaparate del aceite de oliva virgen extra catalán donde se podrá degustar y comprar aceite directamente a los productores. Además, hay talleres de cocina en el aula gastronómica donde cocineros y cocineras demostrarán la versatilidad de este producto en la cocina, 'foodtrucks' con platos de proximidad y temporada que tienen el aceite como protagonista, una barra de vinos de denominaciones de origen catalanas que permitirá maridar las degustaciones y un espacio de cata con mesas y sillas. La feria abre el viernes, de 15.00 a 20.00 horas, y el sábado y el domingo, de 10.00 a 20.00.
Ruta Gastronómica DO Penedès (Sitges, hasta el 28 de noviembre)
La quinta edición de la Ruta Gastronómica DO Penedès en Sitges cuenta con ocho restaurantes de la localidad que sirven menús ideados para maridar los vinos de las 21 bodegas participantes de la denominación de origen, cuyos representantes intervienen dando a conocer cada vino degustado y dirigiendo su cata y maridaje con cada plato del menú correspondiente. Para participar en cualquiera de las cenas es necesario realizar reserva previa en los restaurantes.
Tras la participación de Eurostars Sitges, Casa Hidalgo, el restaurante del Hotel Casa Vilella y Cal Pinxo en días anteriores, el 20 de noviembre llega el turno de La Nansa, comprometido con la cocina local, tradicional y de proximidad. El día 21 le toca a Tarantana, que sirve cocina de mercado. El 27 de noviembre, el Costa Dorada ofrecerá un menú marinero con un punto creativo y el 28, Fragata, uno de los referentes gastronómicos de Sitges, cerrará la ruta, que cuenta con estas bodegas: Amat Montané, Aymar & Castell de Pujades, Bodegues Pinord, Can Ràfols dels Caus, Can Suriol, Can Vallès, Capital Vidal, Celler Hospital de Sitges, Celler Avgvstvs Forvm, Estel d’Argent, Familia Torres, Finca d’Espiells, Giró Ribot, Heretat Baltà de Cela, Jean Leon, Mastinell, Loxarel, Molí Parellada, Mulet Viticultors, Ramon Canals y U MES U.
Abadal Wine Experience & Christmas Market (Santa Maria d'Horta d'Anviyó, 22 de noviembre)
La novena edición del Abadal Wine Experience & Christmas Market se instala en la bodega Abadal para unir vino, gastronomía y música en directo en un ambiente que acercará a los visitantes a la Navidad. De 12.00 a 21.00 horas, hay mercado gastronómico y navideño, que reúne puestos de productos como quesos, dulces, panes, aceitunas... y de joyas, flores y productos cosméticos, entre otros. También hay un espacio de gastrobar con 'foodtrucks' y vinos, con una oferta que incluye crepes, pizzas, hamburguesas, bocadillos, tapas, ensaimadas rellenas... No faltan catas y experiencias culinarias. Además, durante la jornada hay descuentos en la compra de los vinos Abadal en la tienda de la bodega.
