Cocinero estelar
La gran fiesta de Romain Fornell: recibe en Barcelona la medalla de la Legión de Honor francesa
Casi 300 personas arropan al chef francés con raíces catalanas en la entrega de la máxima condecoración del país vecino por parte del ministro de Ultramar, Manuel Valls
Romain Fornell, Caballero de la Legión de Honor francesa (y otras noticias gastro)
Restaurante Caelis: el maestro de las salsas que cocina con un cucurucho al rojo vivo
Romain Fornell siempre ha presumido de su amor por Francia, el país donde nació, y por Catalunya, el que vio nacer a su abuelo Ricardo y en el que se instaló hace unos cuantos años para intentar repetir el éxito como cocinero que había conseguido al otro lado de los Pirineos, donde se convirtió en el chef más joven en conseguir, con 24 años, una estrella Michelin. Este jueves, ese amor ha sido correspondido por la parte francesa con la entrega de la Legión de Honor, la máxima condecoración que puede recibir un ciudadano del país vecino.
Podía haberla recibido en París, pero pidió que fuera en Barcelona para celebrar el momento con su gente. "Es que me siento tan francés como catalán", recuerda siempre que se le pregunta. La fiesta ha sido de las grandes: casi 300 personas (familia, amigos, clientes, colegas...) le han arropado en la entrega de la distinción por parte del ministro de Ultramar, Manuel Valls. Ahí han estado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la cónsul francesa Azar Agah-Ducrocq, los cocineros Albert Adrià, Carles Gaig, Rafa Peña, su socio y amigo Òscar Manresa, el exjugador de balonmano Nicola Karabatic...
El restaurante del abuelo en París
Aquel joven chef también acabó triunfando en la capital catalana, tras hacer el viaje a la inversa de su abuelo, que se moría de hambre en La Coma i la Pedra (Lleida) y llegó a París, donde inició una nueva vida. Allí abrió el restaurante Le Coq Hardy. Allí tuvo a sus hijos. Uno de ellos, Jacques, que se instaló en Toulouse, donde nació Romain Fornell.
Y el nieto de Ricard se hizo cocinero, y empezó trabajando en el Lycée Hôtelier de Toulouse y en 2001 logró una estrella Michelin en su país natal con solo 24 años, siendo el más joven en obtenerla (Chaldette), y, un buen día, en el 2000, decidió ir a Barcelona porque sentía que "lo tenía todo por hacer aquí".
El único chef que ha conseguido una estrella Michelin en Francia y en España
Y lo hizo. Volvió a conseguir una estrella Michelin en 2005, esta vez con Caelis, siendo el único chef que ha logrado el entorchado en Francia y España, y ha creado un grupo de restauración, Goût Rouge, que incluye varios restaurantes de éxito (además de Caelis, Azul Rooftop Barcelona, Casa Tejada, Café Turó, Cafè Pablo...), además de ser director gastronómico de Le Grand Café Rouge y del Hostal de la Gavina de S'Agaró (Girona).
Así que Manuel Valls, ministro de Ultramar del gobierno francés, le propuso como candidato a la Legión de Honor por ser un buen representante del estado francés en el extranjero. Y se la concedieron. "No me lo esperaba porque se lo daban a gente con muchos estudios, a gente importante. Pero se ve que hay pocos cocineros franceses fuera del país y les moló la ideda de entregármela", sonríe el chef de 48 años.
"Me siento muy orgulloso"
"Me siento muy orgulloso. Francia tiene esta magia de ayudar a la gente que viene de abajo, que pueden subir en el ascensor social porque te lo dan todo a nivel de estudios, de formación, de ayuda...", comenta con una "emoción inmensa".
Este jueves por la noche, en Azul, Valls, tras una glosa del chef tan larga como simpática, le ha entregado una distinción que es concedida por decreto del presidente de la República Francesa y que requiere al menos 20 años de “méritos eminentes” en la vida civil, o hechos destacados en la militar. El decreto destaca sus "31 años de servicio" como 'chef cuisinier', pues comenzó en la gastronomía con 15.
Un opíparo cóctel-cena con música en directo ha puesto, como no podía ser de otro modo, el colofón a la ceremonia que ha homenajeado al ahora tan ilustre chef que comparte distinción con celebridades de la talla de Marie Curie, Charles de Gaulle, Clint Eastwood y Gabriel García Márquez.
