Dos quesos catalanes, entre los mejores del mundo de 2025

Los World Cheese Awards, considerados el Mundial de los quesos, han coronado un gruyer suizo, el Vorderfultigen spezial, con 18 meses de curación, como el número uno entre las 5.244 piezas de 46 países candidatos al título. Pero también ha habido distinciones de mérito como las medallas Súper oro, que señalan a los mejores en cada una de las categorías del certamen, que a la postre se convierten en los finalistas que han aspirado al título de mejor queso del mundo. Con estas distinciones ha habido 20 representantes españoles, dos de ellos catalanes. Son estos.

Queso L'ovella del Pirineu (Casa Betara), medalla Súper oro en la categoría de quesos de oveja semiduros y duros en los World Cheese Awards 2025. / El Periódico

L'ovella del Pirineu (Casa Betara)

Casa Betara es una quesería familiar y ecológica de Sant Boi de Lluçanès (Lluçanès) que desde 1992 elabora sus propios quesos artesanales con leches de cabra, oveja y vaca. El que ha logrado la medalla Súper oro (en la categoría quesos de oveja semiduros y duros en los World Cheese Awards 2025) ha sido L'ovella del Pirineu, el más suave de su gama. Es un queso semicurado pasteurizado que ha tenido dos meses de maduración. Con una corteza florida, cerrada con una textura semidura y uniforme, tiene un color pajizo, un aroma suave y un sabor cremoso con retrogusto a mantequilla. Se recomienda acompañarlo con un vino tinto de larga crianza.

Sarró de búfala (Formatgeries Montbrú), medalla Súper oro en la categoría de quesos de búfala de piel mohosa en los World Cheese Awards 2025. / El Periódico

Sarró de búfala (Formatges Montbrú)

Formatges Montbrú, que comenzó en 1989 en una masía del siglo XIX de Moià (Moianès), elabora quesos frescos y semicurados de cabra, de oveja y de búfala. La que se ha llevado la medalla Súper oro es Sarró de búfala, que ha triunfado en la categoría de quesos de búfala con piel mohosa. Se trata de un semicurado de pasta semidura elaborado con un 70% de leche pasteurizada de búfala y un 30% de leche pasteurizada de cabra. Ha madurado cuatro meses y resulta intenso y refinado. Se puede comer solo o como postre con higos secos o membrillo. Un vino blanco afrutado combina con este queso.