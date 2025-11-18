Un gruyer suizo, elegido mejor queso del mundo de 2025

El Vorderfultigen spezial, un gruyer con 18 meses de curación, se ha llevado el título de mejor queso del mundo en los World Cheese Awards, el Mundial de la especialidad, que se han celebrado en Berna tras una reñida competición entre 5.244 piezas de 46 países que han evaluado un jurado compuesto por 265 expertos internacionales (queseros, cocineros, compradores, vendedores, periodistas...).

Ante la histórica participación de esta edición, los quesos se han distribuido en 110 filas de mesas de cata, y se han otorgado medallas de oro, plata y bronce, mientras que los más destacados han recibido la distinción de Súper oro, lo que les ha dado acceso a la fase final, donde un Súper Jurado internacional ha elegido el mejor queso del mundo.

Denominación de origen protegida Le Gruyère

El gruyer ganador, que un miembro del jurado consideró "perfecto e inolvidable", fue producido en la quesería de montaña Bergkäserei Vorderfultigen, en la región prealpina de Gantrisch, entre Berna, Friburgo y Thun. El establecimiento está especializado en la producción de quesos con la denominación de origen protegida Le Gruyère.

Los elaboradores del gruyer Vorderfultigen spezial, queso ganador de los World Cheese Awards 2025, celebran el triunfo. / El Periódico

"Observamos el aspecto visual del queso, su apariencia interior y exterior. Luego, la segunda etapa, es la apreciación olfativa, todos los aromas que desprende. Y por último, por supuesto, los sabores (...) Debe tener algo inusual. Debe evocar buenos recuerdos", ha explicado a France Presse Kuba Maziarczyk, "superjuez" de la final y productor de queso en Polonia.

"El queso debe corresponder a su tierra, que sea equilibrado en términos de gusto, aroma, sabor. No tiene que estar demasiado curado ni demasiado tierno", ha apuntado por su parte el juez francés Laurent Dubois, mejor obrador de Francia, afincado en París.

El próximo Mundial, en Córdoba

John Farrand, miembro de la Guild of Fine Food, ha recordado que la competición se creó "para promocionar a los pequeños productores de queso de todo el mundo". "En aquel entonces, en los años 1970 y 1980 (...) quizá habíamos olvidado el vínculo de la tierra, la leche, el animal y la granja, un vínculo que se encuentra en nuestros quesos", señaló.

Esta ha sido la primera vez que los World Cheese Awards, creados por la Guild of Fine Food británica en 1988, se celebraban en Suiza, país que ya se había coronado cinco veces antes de esta edición. La próxima edición de los World Cheese Awards se llevará a cabo en Córdoba.