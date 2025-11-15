En el centro
"Es el mejor bar con diferencia": el restaurante de Sabadell aclamado por sus patatas bravas
Los mejores restaurantes de Sabadell que vale la pena probar
Estos son los 5 restaurantes de Sabadell mejor puntuados en Tripadvisor
¿Croquetas o bravas? O ambas: las mejores de España
Neus Castellet
El restaurante CalaBoca se ha consolidado en los últimos años como uno de los mejores lugares de tapas en Sabadell, donde está considerado como el cuarto mejor restaurante de la ciudad según TripAdvisor. Y todos los clientes resaltan uno de sus platos, las populares patatas bravas.
Ubicado en el corazón de la ciudad, este local ofrece tapas muy distintas. Pero a pesar de tener platos mucho más auténticos, es este típico plato el que ha enamorado a la ciudad. "Ha sido el mejor sitio que comimos patatas bravas y no es solo esto, sus tapas son riquisimas", explica uno de sus comensales en Tripadvisor. "Nos encantaron las tapas, pedimos un poco de todo para probar y la verdad que genial, nos gustaron mucho las bravas, el micuit de foie, calamares andaluza, unas mini burguers, todo en general genial", añade otro.
Pese a que algunos clientes recomiendan tapas más elaboradas como el tártar de salmón o el buey con 'foie', nada llama tanto la atención en Catalunya como las bravas. "Recomendable 100%...no dejen de probar sus bravas o tataki de presa ibérica. Volveremos..", asegura un usuario en esta conocida plataforma. "Después de haber probado multitud de bares, este es con diferencia el mejor. Las bravas están muy buenas", escribe otro cliente.
"Nunca me canso de su cocina"
"Las mejores bravas de Sabadell", afirma un entusiasmado comensal. "Excelentes tapas: las bravas son de premio, los huevos estrellados no se quedan atrás y las fresas bañadas de crema de chocolate son una perdición", recomienda un usuario. Sus postres son caseros y es otro de los alicientes indispensables para los comensales.
"Soy clienta habitual de CalaBoca desde hace un par de años y la verdad es que nunca me canso de su cocina. El local es tipo taverna, con sus mesitas altas y lugar en la barra, donde tienen expuestas las increibles brochetas incluidas en la carta, que te cocinan al momento", describe otro de los clientes. "El mejor restaurante de Sabadell, calidad- precio perfecto. Lo mejor de la carta la brocheta de brie rebozada y el tartar de salmón, no puede faltar", recuerda otro comensal.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- Javier Niederleytner, agente financiero y profesor del IEB: 'Quien tenga hipoteca variable no va a ver grandes alegrías en 2026
- Encarnita Polo muere asesinada por estrangulamiento en la residencia de mayores en la que vivía
- Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
- Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
- Àlex Márquez: “Si un día, luchando con Marc, nos caemos, será porque uno de los dos la ha cagado”
- El BCE estima que la vivienda en España vale un 16,8% más de lo que debería: se eleva ya al máximo en 16 años