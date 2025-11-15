Los 5 mejores restaurantes de Vic según Tripadvisor

Vic tiene una amplia propuesta gastronómica con más de 150 restaurantes y, además, tres de ellos aparecen en la Guía Michelin 2024. De hecho, en la comarca de Osona hay otros cuatro establecimientos que se han ganado un lugar en la guía culinaria más prestigiosa. Más allá de las distinciones, quien dicta la sentencia final son los paladares de los usuarios de a pie: estos son los cinco mejores restaurantes de Vic por votación popular, según la plataforma Tripadvisor.

El gastrobar XinVic abrió las puertas en 2017 y en poco tiempo se ha encaramado a la primera posición del ranking de restaurantes de Vic. El chef Eduard Viscarri apuesta por la "cocina creativa" en un "laboratorio culinario", y todo ello queda plasmado en un menú de tapas en este local situado en el casco antiguo de la ciudad.

El restaurante tiene una nota de 4,5 sobre 5 en 190 opiniones. "Espectacular y diferente", dice un usuario en Tripadvisor. "Para volver. Hacía mucho, mucho tiempo que no comía con esta calidad y sabor", comenta otro. Aunque su plato estrella son las "braves medievals", los clientes recomiendan muchos otros: "Brutal todo, tanto el trato como la comida, no se pueden ir sin probar la carne txugitxu y el pastel de queso". El rango de precios oscila entre los 10 y 40 euros por persona.

La Flama (nombre en honor a la Flama del Canigó) empata con XinVic Gastrobar en cuanto a puntuación (4,5 sobre 5). En cambio, la oferta culinaria es diferente: este local situado sirve comida italiana, pizza y brasa. Abrió en 2015 y ocupa dos locales donde antes hubo dos librerías, por lo que algunos de sus platos llevan originales nombres de autores y de libros populares.

El restaurante tiene más de 285 reseñas en Tripadvisor y "excelente" y "muy recomendable" son los comentarios más repetidos. "Cuesta encontrar sitios donde cenes o comas a gusto en todos los sentidos", dice un comensal, que le puntúa con un "10 de 10". "La comida espectacular, todo casero y servido con mucha clase", concreta otro usuario. Los precios van entre los 10 y los 20 euros por persona.

Divicnus, cerca de la plaza mayor de Vic, cierra el top 5 de mejores restaurantes en Vic por votación popular en Tripadvisor. "Espectacular", "como siempre, muy bien" y "para repetir una y mil veces" son algunas de las opiniones más destacadas entre más de 300. Los usuarios le dan una puntuación de 4 sobre 5 y destacan su menú diario de entre semana de 24,50 euros.

La Lluna es un restaurante portugués que fusiona la gastronomía de ahí con la de aquí con una premisa clara: servir comida casera. Los usuarios recomiendan su menú diario de entre semana, que cuesta 16,50 euros, y el del fin de semana (26 €). Además, destacan sus copiosos platos.

"La atención ha sido muy buena y la comida estaba deliciosa. Platos con raciones abundantes y muy bien presentados", comenta un cliente, a la vez que los arroces y los postres son los platos más recomendados. Con más de 100 opiniones y una nota de 4,5 sobre 5 (triple empate con XinVic y La Flama). Los precios oscilan entre los 10 y los 35 euros por persona.

El restaurante El Jardinet rompe el triple empate entre los mejores restaurantes de la capital de Osona. Se trata de un establecimiento emblemático de Vic desde 1980 que apuesta por la cocina de mercado con productos de calidad, proximidad, frescos y de temporada.

Los más de 400 usuarios que han opinado sobre el restaurante le dan una nota de 4 sobre 5 y son claros: "Una visita imperdible", "se come de escándalo" y son algunos de los comentarios más destacados. ¿Lo que más recomiendan? Los arroces, sin duda, que además entran en los diferentes menús que sirven.