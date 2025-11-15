"El arroz más espectacular que he probado": los elogios al mejor restaurante de Tarragona según Tripadvisor

Paella
Neus Castellet
El marisco y los arroces son un imprescindible de la gastronomía de Tarragona. Y el restaurante El Pòsit Del Serrallo, ubicado en el barrio pesquero más conocido de la ciudad, se ha consolidado como el mejor establecimiento hostelero según Tripadvisor por sus paellas y su pescado de primera calidad.
El pescado fresco llega a Tarragona principalmente por el barrio de El Serrallo. Y El Pòsit se ha convertido en uno de los lugares imprescindibles de la ciudad por su cocina, en la que todos sus clientes destacan el "arroz meloso de cangrejo azul". "Vamos con cierta frecuencia a este bonito restaurante en pleno Serrallo porque los arroces son estupendos. Hoy hemos tomado un arroz del senyoret excelente y unos chipirones plancha con espárragos muy tiernos y ricos", escribe un comensal.
"El arroz meloso con cangrejo azul fue lo mejor de la noche", recoge una reseña en Tripadvisor. "¡Todo Excelente! ¡Servicio de primera y comida perfecta! ¡Segunda vez que venimos y no nos defraudó! ¡Es más, mejor que la primera vez! ¡Alcachofas soñadas! Postre recomendado por Adriano: Torrija caramelizada, ¡¡¡uno de los mejores postres que comí en años!!! ¡Felicitaciones EL PÒSIT! Mi lugar preferido en Tarragona", escribe un cliente en Tripadvisor.
Pescado de primera calidad
"Hemos pedido la Mariscada de primero y el pescado tiene un sabor brutal, de primera calidad. De segundo el camarero nos ha recomendado el arroz caldoso con cangrejo azul y sin duda alguna pruébenlo porque no se van a arrepentir. El arroz más bueno y espectacular que hemos probado nunca", han asegurado otros usuarios.
"Un lugar sin duda para repetir. Cenamos y la atención, servicio y calidad de la comida fue de 10. De entrantes cualquier fritura muy buena (calamares top) y las croquetas con lámina de jamón muy buenas también", recomiendan. "Como platos principales pedimos el maxicanelón y el bacalao (muy buenos los dos). La torrija caramelizada merece mucho la pena. Muy buena relación calidad-precio y el personal muy amable y atento recomendando cantidades", añaden.
Precio y ubicación
Los precios de las tapas oscilan entre los 3 y los 15 euros, los mejillones a la plancha y otros pescados se sitúan alrededor de los 15 y los arroces y fideos alrededor de los 20 euros. Puedes encontrar este restaurante en el barrio pescador del Serrallo, en Moll de Pescadors número 25. Aunque también puedes probar sus platos en La Pineda o Cambrils, donde tienen otros dos restaurantes.
