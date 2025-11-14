Estos son los 5 mejores restaurantes de Terrassa, según Tripadvisor: "A otro nivel"

La oferta culinaria de Terrassa es amplia, variada y rica. Tanto es así que algunos de sus establecimientos han entrado parte en los últimos años de la Guía Michelín, un mérito enorme. Pero este reconocimiento no siempre coincide con los gustos de la opinión ciudadana, que a través de comparadores web comparten sus valoraciones.

Así es como hemos podido conocer la lista de mejores restaurantes de Terrassa según la opinión popular, reflejada en este caso en Tripadvisor. Cabe destacar que entre los cinco locales que encabezan el podio, dos de ellos forman parte de los recogidos por la Guía Michelín, pero los tres restantes (entre ellos, el número 1), no lo están.

Si estás pensando en visitar la ciudad y quedarte a comer, o si simplemente eres un vecino que pretende buscar un sitio de calidad cerca de casa, toma nota de la siguiente lista:

"En una palabra: delicioso", así empieza la primera opinión que puede leerse del restaurante Taialot, situado en el número 132 de la Calle Arquímedes de Terrassa. Este negocio que remonta su historia a 1955, promete ofrecer 50 platos distintos de cocina tradicional menorquina. De hecho, el nombre del establecimiento es en honor a la isla: "taialot" son las típicas piedras megalíticas que pueden encontrarse allí.

Entre sus especialidades destacan el marisco y los arroces, que la mayoría de comentarios los llenan de halagos como "espectaculares" o "escandalosamente buenos", poniendo especial énfasis en las almejas con crema de gin, un plato que triunfa entre muchos de los comensales.

Horario

Domingo, lunes, martes, miércoles: 13.00 - 17.00 horas

17.00 horas Jueves, viernes, sábado: 13.00 - 17.00 y 20.30 - 0.00 horas

Marghe 1889 se consolida en Tripadvisor como la mejor pizzería de Terrassa y, a su vez, como el segundo mejor restaurante de la ciudad. A través de su página web promete traer "el arte de la pizza enriquecida por algunas delicias catalanas y un toque gourmet al panorama español, para hacerte vivir una experiencia única".

Además de su producto principal, las pizzas (contando con hasta 16 diferentes, divididas en "clásicas", "de temporada" y "gourmet"), los clientes destacan la calidad, sabor y originalidad de sus postres como, por ejemplo, el tiramisú servido en una cafetera o la tarta de queso acompañada de crema de pistacho. "A otro nivel", escribe una usuaria al respecto, asegurando que el local es "¡Super recomendable!".

Horario

Martes y miércoles: 19.30 - 23.00 horas

Jueves y domingo: 13.00 - 15.30 y 19.30 - 23.00 horas

Viernes y sábado: 13.00 - 15.30 y 19.30 - 23.30 horas

MexTerra se ha consolidado como el cuarto mejor restaurante de la ciudad. Fundado en el 2012 por tres hermanos, se han asentado en el barrio egarense, donde han conquistado a los locales con su combinación de sabores. Los comensales clasifican a este establecimiento como el "mejor mexicano con diferencia"."Toda la experiencia ha sido fantástica. La atención es súper buena, te aconsejan, te recomiendan y te atienden muy bien. La mar de majos sin agobiar", recoge otro cliente.

Horario

De miércoles a sábado, de 20 a 23 horas

Domingos, de 13 a 18 horas.

UDON, la conocida cadena de cocina japonesa, se ha asentado en la cocapital del Vallès Occidental. "La historia de UDON empieza en 2004. Viajes, mucha curiosidad y un paladar abierto a nuevos sabores llevó a los dos fundadores a enamorarse de la cultura y la gastronomía asiática", escriben en su web. "La comida muy buena, el personal muy atento y el servicio ha sido impecable. Volveremos muy pronto seguro!!!", aseguran sus clientes.

Horario

De lunes a jueves, de 12:45 a 16 horas

De viernes a domingo, de 12:45 a 16:30 y de 19:30 a 23:30 horas.

Ubicado en Gavatxons 16, este restaurante ha desbancado en Tripadvisor al reconocido Colmado 1917 y se ha colado en el número 5 del ránking. "Hamburguesas espectaculares y trato exquisito. Es un lugar pequeño y se come en la barra pero merece la pena", escribe un usuario. "El mejor Frankfurt en el que estado con diferencia. Gran variedad de bocadillos y riquísimos todos. Se nota que los productos son de calidad", recomienda otro.

Horarios

De lunes a domingo, de 9 a 23 horas.

Otros buenos restaurantes

El Cel de les Oques

El céntrico restaurante El Cel de les Oques es uno de los locales más icónicos de Terrassa, y ha estado presente en la mención Bib Gorumand de la Guía Michelín desde 2014. "La pareja propietaria, con Inma en la sala y Sergio tras los fogones, apuesta por una cocina tradicional actualizada que, en lo posible, trabaja con productos ecológicos y de proximidad, procurando además rescatar las recetas olvidadas en las masías cercanas para ponerlas al día", definen desde este reconocido premio.

"Un ambiente distinguido y moderno donde disfrutar de un trato cuidadoso y una cocina actual", definen en su página web. "Ofrecemos una cocina donde la materia prima es eje central y dónde, tratándola con todo el respeto, encontramos formas originales y divertidas donde encontrar el sentido del disfrutar comiendo", añaden. En su carta ofrecen dos menús degustación distintos, 'Festival estival' y 'especial Vallès'.

Horario

Martes, 13.00-15.30 h

De miércoles a sábado: 13.00-15.30 y 20.30-23.00 horas

Restaurant Santa Margarida

El Restaurant Santa Margarida, situado en el número 1 de la Calle Aries, finaliza este ránking tarrasense. El establecimiento ofrece cocina mediterránea de mercado "sumamente comprometida con los productos de temporada". El lugar y su ambientación, que ocupa una antigua masía con ermita incluida, lo convierten en una opción perfecta para celebrar banquetes, aniversarios de boda, comuniones, bautizos y otro tipo de celebraciones.

Entre sus cualidades, el restaurante destaca la importancia de conseguir siempre que los clientes "se sientan como en casa". Una afirmación que verifican los usuarios de Tripadvisor: "Trato inmejorable. El que prueba repite sin duda, tanto para ir con amigos como con familia".

Horario

Lunes a domingo: 13 a 16 horas

Kiru

Kiru, un restaurante de cocina japonesa, completa el ránking de Terrassa. La comida asiática es una de las tendencias gastronómicas en Catalunya, y este reconocido local es una prueba más de ello.

Ubicado en el centro, ha encandilado a los habitantes de esta ciudad. "Estuve hace años atrás y decidí volver a probar su cocina la verdad que sigue siendo lejos el mejor japonés de la ciudad. Muy recomendable todo", recoge una de las reseñas de Tripadvisor. "Kiru respeta y adecúa cada cocción, gusto, color y textura al servicio del origen de sus ingredientes. Las cantidades y diversidad de cada plato superan las expectativas y el resultado final satisface y hace feliz al comensal que paga lo justo y seguro volverá", explica un comensal.

Horarios

De viernes a domingo, de 13 a 15:30 horas y de 20 a 23 horas.

De martes a jueves, solo en el horario nocturno.

La Nova

El restaurante La Nova, con una carta variada y platos muy elaborados, ha escalado hasta la cuarta posición del ránking de Tripadvisor. Ubicado en el centro, ha convencido a los habitantes de esta ciudad con su cocina mediterránea.

"Sin duda donde mejor se come de toda terrassa, comida calidad-precio excelente, ya que sus productos son de excelente calidad", escribe un cliente en Tripadvisor. "Superándose a si mismos día a día los manjares que se pueden degustar en La Nova son a la vez que novedosos exquisitos, todo regado con buena cerveza de barril tirada con mimo", añade otro.

Horario

De viernes a domingo, de 13 a 16 horas y de 20 a 23:30

De martes a jueves, de 13 a 16 horas

Colmado 1917

Ubicado en el barrio de Ca n’Aurell, Colmado 1917 ofrece una exquisita comida tradicional que le llevó a formar parte de la Guía Michelín en 2023 y 2024. "Minúsculo y sencillo local que emana la esencia de los colmados decimonónicos. Defienden la integridad del producto, por eso practican una cocina de mínima intervención", recoge este premio. Y es que, una de las particularidades de este restaurante es que rechazan mecanismos industriales y apuestan por "los productos elaborados manualmente" y proponen "una gastronomía doméstica que realizamos con utensilios simples para transportar al comensal a la raíz de nuestra historia".

Horario