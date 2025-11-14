Tartar y consomé de canguro ahumado: así es la mejor tapa del mundo de 2025

Australia ha resultado el país ganador del noveno Campeonato Mundial de Pinchos y Tapas 2025 con la elaboración 'Humo bajo la tapa' de Andrea Vignali, del restaurante Al Dente Enoteca (Melbourne), mientras que el primer puesto del Concurso Nacional ha recaído en Alejandro San José, del restaurante Habanero Taquería (Valladolid) con su pincho 'Milpa'.

Humo bajo la tapa' consiste en un consomé ahumado de canguro bajo una tartaleta de tartar de canguro cortado a mano y jamón ibérico, todo ello acompañado de un divertido gel de canguro.

10.000 euros de premio

El premio del campeón del certamen mundial consiste en un cheque valorado en 10.000 euros junto al diploma y el trofeo. La segunda posición, con un premio dotado con 5.000 euros, ha sido para Chen Cheng Dian, de Fresh & Aged Italian Steak House (Taiwán) y su tapa 'Esmeralda'. El tercer puesto, dotado con 2.500 euros, ha sido para la tapa 'La reina del mar' de Oyvind Boe Dalev, de Brasserie Touch (Noruega).

El mejor pincho de España

Por su parte, el mejor pincho de España, 'Milpa', se compone de un anillo crujiente de maíz, relleno de lechazo guisado en salda de tomatillo verde, chintextle de bacalao, piña encurtida en tepache y piñones garrapiñados. Cabe recordar que Habanero Taquería ganó el primer premio del XVII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid en 2021 con su pincho 'Salbut Criollo'.

El premio, además de un cheque por valor de 10.000 euros, le permite ser el próximo representante de España en el Campeonato Mundial de Tapas de 2026. El segundo premio, dotado con 5.000 euros, ha sido para 'Tronko Porko', de Aitor Martínez, de Can Ros (Burriana, Castellón). El tercer premio se lo ha llevado 'Perdíz, maíz y escabeche' de Jesús Iván Anaya, de El Mirador de la Mancha (Ciudad Real).