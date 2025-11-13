"Imperdible": los elogios al mejor restaurante de Lleida, según Tripadvisor

Hasta tres establecimientos de Lleida ciudad aparecen en la Guía Michelin 2025, doce en toda la provincia. Una cifra importante que demuestra que la propuesta gastronómica de la capital del Segrià es amplia. No obstante, las recomendaciones de la guía turística por excelencia no siempre coinciden con el veredicto de los usuarios de a pie, que son los encargados de poner el listón en las plataformas de reseñas más populares. Ahí, la batalla del mejor restaurante de Lleida tiene un claro vencedor y quienes se han sentado en sus mesas se deshacen en elogios.

El crítico gastronómico de EL PERIÓDICO, Pau Arenós, visitó uno de los restaurantes de Lleida de la Guía Michelin y también sucumbió a su carta, donde abundan los platos elaborados con productos de proximidad, de temporada y de calidad. La parrilla no puede faltar, que según el periodista es manejada "con estrategia y reflexión" y es "un imán para la mirada y un bálsamo para la nariz".

Sin más preámbulos, el restaurante Ferreruela es uno de los mejores de Lleida, según TripAdvisor: además de ser una de las recomendaciones de la Guía Michelin desde hace 13 años —y de manera consecutiva—, se ha ganado la aclamación del público en general. "Una cuidada, innovadora y sorpresiva mezcla gastronómica de productos, con unos sabores que no dejan indiferente y una presentación a su altura. Gracias por dar felicidad al comensal", reza uno de los comentarios de la plataforma de reseñas.

El más aclamado: restaurante Ferreruela

El restaurante Ferreruela está situado muy cerca de la estación del AVE de Lleida, en la calle de Bobalà 8. Ahí, el chef Gonzalo Ferreruela manda y disfruta en los fogones desde hace 13 años. De ahí que tenga todavía más mérito salir en la Guía Michelin desde hace 12, tan solo un año después de abrir sus puertas al público. Unos comensales que encuentran 'cuina de la terra', como así ha subtitulado el cocinero al establecimiento.

El restaurante suma más de 650 reseñas en TripAdvisor. Por consiguiente, obtiene una puntuación de 4,6 sobre cinco y en la actualidad se sitúa en el podio junto a otros muy buenos restaurantes de la capital del Segrià. "Excelente", "perfecto", "sorprendente", "recomendable" e "imperdible" son los adjetivos más repetidos por los clientes sobre el restaurante Ferreruela.

Un sinfín de halagos

"Experiencia inmejorable, los sabores son increíbles, de lo mejor que he probado últimamente", comenta el usuario Werther1661, mientras que Virgamon destaca que "el ambiente es muy agradable con un personal excelente. Quiero destacar el gran cuidado de los pequeños detalles. Para volver".

El plato de paletilla de cordero con curri del restaurante Ferreruela (Lleida) liderado por el chef Gonzalo Ferreruela. / Pau Arenós

Juan Carlos no es la primera vez que va y dice que "sigue siendo un restaurante puntero en Lleida, sigue buscando la innovación. Buen servicio y buena calidad precio". Respecto al precio, Arenós lo estimó entre 50 y 60 euros por persona (sin vino).

Al crítico gastronómico de este diario se deleitó con el plato de paletilla de cordero con curri, pero las imágenes que cuelgan los clientes en la plataforma de reseñas demuestran que cualquier plato es un manjar. "Profesionales de la cocina. Comida exquisita, presentación original. Atención y trato inmejorables. Deseando volver", valora Cesc. Y así, centenares de comentarios.