Los 5 mejores restaurantes de Badalona, según Tripadvisor

En Badalona hay 417 restaurantes. Centenares de opciones gastronómicas muy distintas para todos los gustos y momentos. Apostar por el típico bar de confianza es un valor seguro. Pero para aquellos que quieran descubrir nuevos lugares y experiencias culinarias, estos son los cinco mejores establecimientos de Badalona, según la valoración de los usuarios en la plataforma Tripadvisor.

Gatroteca Espai Classual: "Comida sublime" Gatroteca Espai Classual se ha posicionado como el mejor restaurante de Badalona en Tripadvisor. Con más de 500 reseñas, sus clientes destacan, además de sus platos, su excelente atención al cliente. "Comida sublime, muy bien elaborada y en su justo tamaño, para disfrutar de cada bocado, carnes excelentes, sin duda son estos los restaurantes que te dejan un recuerdo para siempre, visita obligada si estás en Badalona", destaca un comensal. "Espectacular. Recomendable al 200% ,comida excelente, servicio de matrícula, presentación y calidad en los platos de sobresaliente, explicación detallada de cada plato tanto en preparación como forma de comerlo, repetiré segurísimo", añade otro usuario.

Espai Versatil: "La calidad de los arroces..." Su ubicación le hace ganar puntos sin probar la comida: el restaurante Espai Versatil está ubicado en el puerto de Badalona y tiene unas vistas encantadoras. Además, los comensales están encantados con su especialidad de arroces, de los que destacan su "calidad". Este establecimiento, cuyo lema es "gastronomía fina y experiencias", abrió la puertas no hace mucho, el pasado mes de abril, y ya se ha colado entre los más deseados de Badalona. Una ochentena de usuarios le dan la nota perfecta: cinco estrellas.

Balsamic Gastrobar: "El secreto mejor guardado del Barcelonés" Otro restaurante de cocina mediterránea se ha colado en el pódium de Tripadvisor. Se trata de Balsamic Gastrobar, que ya ha cautivado a Badalona con sus exquisitos platos. "Experiencia inmejorable. Un gran servicio que está "casi" a la altura de la comida....que es toda una experiencia gastronómica" detalla uno de los usuarios. "Lamentamos haber descubierto tan tarde este restaurante, la atención es impecable y sus dueños increíbles. La comida es demasiado rica y barata, volveré cada vez que vaya a España. Es un 'must' de Badalona", escribe otro comensal. "Su menú de tapas gastronómicas es mucho más que recomendable. El secreto mejor guardado de la comarca Barcelonès", ha añadido otro de ellos.

Tariq: "El mejor curri que he probado" El restaurante Tariq, especializado en cocina hindú, se ha convertido en el cuarto mejor restaurante de Badalona según Tripadvisor. "Es una de las cocinas más complejas y sabrosas, y la elaboración en Tariq no solo es absolutamente fiel y muy cuidada, el servicio y la "puesta en escena" es excelente. Badalona debería tener más propuestas como ésta", describe un cliente. "Probamos varios platos y todos muy auténticos. Es lo mejor que he encontrado en Barcelona/alrededores y vale la pena desplazarse hasta Badalona", asegura otro comensal. "Soy un fan de la comida hindú, y he estado en diferentes países y puedo decir, que es el mejor pollo al curry que jamás me he comido, además de sus otros platos que son de nivel", añade otro usuario.

Bar Can Rubiales: "Todo lo que necesitas" El Top 5 lo cierra el bar Can Rubiales, que ofrece a sus comensales los platos de siempre con su toque personal. "Todo lo que necesitas de un restaurante, la comida muy bien", ha escrito un cliente. "Restaurante de montaña, familiar que ha pasado de padres a hijos y que mantiene la esencia del trato hogareño. Como siempre la comida exquisita, tanto la carta como el menú, auténtica cocina casera", han asegurado en Tripavisor.

El ranking de mejores restaurantes de Badalona está ajustado y cada semana va variando, pero no está de más recordar los establecimientos que han estado en el Top 5 y que ahora están a las puertas, ya que también merecen mucho la pena.