Barcelona vuelve a maridar ciencia y cocina

El Science & Cooking World Congress Barcelona (SCWC), uno de los encuentros internacionales más relevantes sobre la relación entre ciencia y gastronomía, celebra su sexta edición del 10 al 12 de noviembre en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona. Bajo el lema 'Aromas y sabores', el congreso, que está abierto a cualquier persona interesada en ciencia, innovación y gastronomía, ofrece ponencias, talleres prácticos, sesiones prácticas, actividades de divulgación científica y encuentros con jóvenes talentos.

El programa de esta edición se desarrolla en torno a grandes bloques: aromas y sabores del territorio catalán, sostenibilidad gastronómica, seguridad alimentaria, ciencia sensorial, innovación en restauración colectiva, inteligencia artificial, fermentaciones, neuroconfitería y cocina global, entre otros. Además, hay lugar para una jornada específica dedicada a escuelas de hostelería y universidades vinculadas con el mundo gastronómico.

Diálogo Ferran Adrià-Joan Roca

Entre los protagonistas del congreso destacan Ferran Adrià, quien abre el programa junto a Joan Roca con la ponencia 'El diálogo ciencia–cocina en la cocina catalana: un referente mundial'. Otras figuras destacadas aportan su visión desde disciplinas complementarias, como Harold McGee, presidente honorífico del SCWC y autor de 'On Food And Cooking: The Science and Lore of the Kitchen', que presenta una ponencia sobre química sensorial y percepción; Pia Sörensen, profesora de la universidad de Harvard, que analiza los aromas de las fermentaciones, y François Chartier, sumiller e investigador especializado en moléculas aromáticas, que desvela el análisis del ADN aromático y gastronómico de los ingredientes dominantes en la cocina catalana y en sus vinos.

Dado que el SCWC se celebra en el marco de la elección de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía, se pone atención en su recetario. Así, por ejemplo, los chefs Oriol Castro (Disfrutar), Victor Quintillà (Lluerna), Salvador Brugués, Germán Espinosa (Mae), Jeroni Castell (Les Moles) y Joel Castanyé (La Boscana) debaten sobre si se pueden definir los aromas y sabores de la cocina catalana, y Marc Ribas, por su parte, enseña a aligerar platos tradicionales catalanes.

Brasil, República Democrática del Congo, Turquía...

El programa reune también a perfiles de distintos contextos geográficos y profesionales. Entre ellos, la chef y divulgadora brasileña Denise Araujo, que coordina el bloque dedicado a Brasil junto a Paulo Machado; la chef congoleña Victoire Gouloubi, que presenta la agricultura sostenible en África; y Aylin Oney Tan, que lidera una sesión centrada en Turquía. También están presentes otros países como México, China, Japón y Perú.

Como broche del encuentro, el chef Massimiliano Alajmo (restaurante Le Calandre, en Italia, con tres estrellas Michelin) recibe el Sferic Award 2025 por su labor investigadora y su sensibilidad científica en el ámbito de la alta cocina.

Entre las instituciones participantes destacan la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Parma, la Universidad de Valencia y la Harvard University, mientras que Barcelona Culinary Hub participa como patrono de la Fundación.