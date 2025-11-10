Tapas
"Una delicia": el bar de Lleida que triunfa por sus patatas bravas
"Lugar espectacular para desayunar": la pastelería de Lleida con mejores reseñas
"Excelente", "sorprendente" e "imperdible": los elogios al mejor restaurante de Lleida, según TripAdvisor
Buenos restaurantes que debes visitar en Lleida y provincia
Neus Castellet
La provincia catalana de Lleida es una zona rica en cultura, paisajes y, cómo no, en gastronomía. Más allá de la comida tradicional de la cocina leridana, las localidades que componen este territorio y la capital homónima cuentan con un amplio repertorio de restaurantes y bares donde el buen comer no siempre es señal de precios prohibitivos.
Guías como TripAdvisor o la misma plataforma de Google Maps son buenas herramientas a las que recurrir a la hora de tomar la difícil decisión de dónde comer. ¿Comida local o de otros países? ¿Dentro de qué rango de precios? ¿De qué raciones estamos hablando? Todas estas preguntas y muchas otras quedan contestadas dentro de estas webs o aplicaciones, que en determinadas ocasiones coinciden en situar determinados locales de restauración en lo más alto del ránking de los 'Mejor valorados'.
Valoración media excelente
Para aquellos usuarios que busquen un bar en el que comer bien por un precio razonable, las dos plataformas mencionadas coinciden en recomendar la vermutería-cafetería Glass Go. Ubicado en la calle Manuel de Montsuart, 6 de Lleida, este establecimiento con terraza cuenta con un extenso catálogo en el que no falta de nada. Abre sus persianas por la mañana (8.00 horas) para ofrecer desayunos y queda abierto "hasta tarde" (medianoche), con lo que los horarios no serán impedimento alguno a la hora de acudir a este local, del que también se destaca el trato amable de sus camareros.
Con puntuaciones medias que ascienden hasta el 4,6 (sobre cinco) y reseñas --en su mayoría-- más que halagadoras, Glass Go cuenta con todos los incentivos para que aquellos comedores más exigentes crucen sus puertas en busca de alguno de sus platos más famosos.
Los favoritos de Glass Go
Si algo coinciden en señalar las más de 1.000 reseñas que acumula el anuncio de Google de este local son sus patatas bravas; "una delicia", según quienes ya han tenido la suerte de probarlas. "Son muy muy recomendables", responde otro internauta. Pero no lo único destacable de la carta de Glass Go. Muchos de los comentarios que pueden leerse tanto en Maps como en TripAdvisor también alaban las "exquisitas" hamburguesas y sus tapas.
