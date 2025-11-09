"Un menú muy completo y barato": los elogios al mejor restaurante de Figueres según Tripadvisor

El restaurante 9 Suprem se ha consolidado como el mejor establecimiento de Figueres. Tanto los locales como los visitantes -que acuden a esta localidad a ver el Museo de Dalí o el Castell de Sant Ferran- se han quedado impresionados con el menú y la atención de este establecimiento.

"Un gran descubrimiento. La calidad de la comida, la amabilidad del personal… no sabría decir qué me ha encantado más. Una maravilla", ha escrito uno de los comensales en la plataforma Tripadvisor. "Me gustó tanto que el dia siguiente volvimos, calidad precio está realmente bien", ha añadido otra usuaria.

"No acostumbro a opinar de restaurantes porque es un negocio cambiante, pero en este caso merece la pena. Nadie, nadie diría que en esta zona de Figueres, existiera un restaurante exquisito. Y así es", comienza una de las reseñas. "Local sin lujos, bien decorado, no parece lo que es. Primero, un servicio esmerado, rápido, atento y con una sonrisa. Segundo, una comida deliciosa, bien presentada y de calidad. Tercero, un precio acorde con todo. Cuarto, una cocina y unos cocineros que se presentan al final y reciben un aplauso por su bien hacer. Resumen, no tengo más que decir. Pasen y vean, ah!, y degusten", ha finalizado.

"Un menú excepcional", resume otro de sus clientes en Tripadvisor. "Por temas laborales llevo más de 30 años comiendo cada día fuera de casa, por toda Catalunya. En todos estos años, es el mejor restaurante de menú al que he ido", ha relatado un comensal.

"No está en el centro pero os prometo que vale la pena caminar hasta allí! Un menú del medio día superaconsejable en un local muy bien decorado. El servicio muy bueno .. y que decir de la comida... Muy buena, de calidad y muy buena presentación. Si estáis por Figueres os lo aconsejo 100%", puede leerse en Tripadvisor.

"Menú muy completo a un precio muy razonable incluso me atrevería a decir barato. Más aún si tenemos en cuenta la calidad de los platos, riquísimos. Hay platos muy curiosos que tengo ganas de volver para probar", asegura un comensal "El mejor restaurante de la comarca, un menú con una cocina muy bien trabajada, con producto de muy buena calidad y elaboración perfecta", recuerda otro.

"Ha sido nuestra primera visita y desde luego no será la última!!! Desde que entras por la puerta el trato es exquisito. Un ambiente cálido y familiar que hace que te sientas a gusto en cada instante. La comida, sin palabras!!!! Todo absolutamente delicioso!!! Se nota el producto de calidad y el trabajo bien hecho a cada bocado", añade otro cliente.

Ubicación y precios

El 9 Suprem ha logrado convertirse en la opción favorita de los locales, incluso estando alejado del centro de la ciudad. Ubicado en la calle Llobregat número 4, no le faltan las reservas con un menú que ronda los 20 euros. Abre de lunes a sábado de 8 a 17 horas.