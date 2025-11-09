Asador
"Calidad, servicio y trato": los elogios al mejor restaurante de Sant Boi de Llobregat, según Tripadvisor
Los 5 mejores restaurantes de Sant Boi de Llobregat según Tripadvisor
Restaurante Marimorena (Sant Boi): este arroz es la estrella del polígono
Neus Castellet
La Braseria Nicasio ha sido elegida por los clientes de Tripadvisor como el mejor restaurante de Sant Boi de Llobregat. Este pequeño asador ha conquistado a esta localida del Baix Llobregat, especialmente por la calidad de sus carnes y caracoles, pero también por la delicada atención al cliente.
"Restaurante pequeñito, pero que vale muy mucho la pena. El propietario muy amable y con trato muy próximo. Vale la pena ir solo por la carne, es excelente, de primerísima calidad y muy bien tratada", escribe uno de los comensales en Tripadvisor. "Jamás falla, repito como siempre, lo mejor de toda Catalunya. Calidad, servicio y trato. Repetir es siempre la mejor opción", recuerda otro de sus clientes.
La atención de los trabadores no pasa desapercibida en las mesas. "Mari y Joan son de 10. Atentos y cercanos. Son unos maestros en lo que hacen. Te hacen sentir como en casa nada más llegar. No te va a faltar información y cercanía con el objetivo de lograr que tu decisión sea lo más acertada posible y salgas satisfecho de allí", recoge otra de las reseñas.
Tal y como indica su nombre, las brasas son su especialidad. "Comida de calidad en Sant Boi, parada obligada para los amantes de la buena carne", asegura un comensal. "Nunca fallan, lugar pequeño y acogedor, familiar en todos los sentidos, desde que entras hasta que te vas están pendientes de ti sin molestar. Comida fantástica, el Pulpo a la brasa no puede faltar al igual que los caracoles si te pasas a comer o cenar. Y que decir de las carnes, solo decirte que dejes algo para el postre, ya está dicho todo. Insuperable", finaliza otro cliente.
Horarios y ubicación
Este restaurante, ubicado en la calle Lluis Castells 1, permanece cerrado de lunes a miércoles y abre domingo y jueves de 13 a 16 horas y viernes y sábado de 8:30 a 20:30 horas.
