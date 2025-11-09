"Una experiencia única": los elogios a uno de los mejores restaurante de Girona según Tripadvisor

Girona, una de las cuatro capitales de Catalunya, cuenta con una amplia oferta cultural, histórica y gastronómica. En las inmediaciones de la ciudad se puede encontrar el dos veces galardonado mejor restaurante del mundo, el Celler de Can Roca. De hecho en la totalidad de la provincia se pueden llegar a encontrar 18 estrellas Michelin repartidas entre 13 establecimientos. Girona es, sin duda, una de las mejores zonas donde comer en Catalunya.

"Simplemente espectacular"

Según la plataforma especializada en reseñas de contenido relacionado con viajes TripAdvisor, en la ciudad de Girona se encuentran numerosos restaurantes con notas excelentes. Dentro de la variedad, un restaurante de comida mediterránea destaca por la calidad de su producto y su originalidad. El restaurante BionBo club, dirigido por el reconocido chef Xavier Aguado, lleva un año abierto, pero ya ha sorprendido enormemente a los ciudadanos de Girona.

El BionBo Club

El restaurante se especializa en comida mediterránea pero enfocándose en la alimentación probiótica. Xavier Aguado es un especialista en este tipo de cocina y ha publicado un libro al respecto. La comida probiótica tiene en cuenta los componentes orgánicos que forman los alimentos para experimentar y ofrecer la comida que tu cuerpo necesita: la más sana de todas.

El menú de este restaurante se escribe en una pizarra cada día y cambia muy frecuentemente, dependiendo de la oferta y la temporada. Tienen muchas opciones vegetarianas y cuidan mucho la materia prima de cada plato. Cada día ofrecen menús de degustación y diarios, y cuentan con una carta de vinos y tapas. BionBo define su cocina como "una experiencia 360º única en Girona que une la cocina local con influencias de todo el mundo". El restaurante también ofrece experiencias gastronómicas únicas, como talleres de cocina probiótica o menús 'ciegos', en los que no sabes qué platos te darán a probar.

Información y valoraciones

BionBo Club se puede encontrar en el Carrer del Carme número 57 de Girona. No es un restaurante barato, pero es mucho más económico que la oferta gastronómica de lujo de la zona. El precio por comensal incluyendo bebida se sitúa en una media de unos 35 euros. Abren de miércoles a sábado con dos horarios:

Horario de mediodía: 13:00 h - 15:30 h.

Horario de cenas: 20:00 h - 22:00 h.

Un aspecto que destaca de este establecimiento es la gran cantidad de buenas valoraciones que acumula en diversas plataformas, cuando el restaurante no llega al año de antigüedad. Tiene una valoración de 5 estrellas en TripAdvisor y Google Maps, acumulando en total 1.330 reseñas.

Una valoración de TripAdvisor explica su experiencia de esta forma: "Fuimos porque nos lo habían recomendado y nos encantó. La comida exquisita y el trato buenísimo. Comida sorprendente, las raciones son abundantes. Crema de melón, dorada y carrillera. Mezcla de sabores diferentes. (Ali G, 31 de julio 2024)".