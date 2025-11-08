Reus es una ciudad conocida por su patrimonio cultural, arquitectónico e histórico. La capital de la comarca del Baix Camp (Tarragona) es también célebre por su oferta gastronómica con producto de proximidad. Ubicada a poca distancia de las montañas de Prades, la gastronomía de la ciudad se ve beneficiada de la variedad de productos que crecen en este pareje natural, como son las avellanas, las patatas de Prades y las setas de temporada.

Dentro de esta tradición gastronómica, la ciudad goza de una interesante oferta de restauración de calidad. Según la plataforma especializada en reseñas de contenido relacionado con viajes TripAdvisor, el mejor restaurante de Reus es un establecimiento especializado en tapas que se encuentra en el centro histórico, a una calle de la Església Prioral de Sant Pere de Reus.

"Sencillamente delicioso"

El restaurante La Marieta Platetsde Reus, consolidado como el mejor restaurante de la ciudad por Tripadivosr, está especializado en comida local con un giro creativo influenciado por sabores orientales. Ante todo, es un establecimiento de comida tradicional que destaca por utilizar ingredientes locales, la originalidad de sus tapas y por una esmerada carta de vinos. Se trata de un local que no es muy grande, pero que está cuidado al detalle y destaca por su atención al cliente.

El restaurante define su propuesta gastronómica como "un espacio gastronómico en Reus donde poder disfrutar de productos de la zona tratados con pasión e ilusión. Un lugar donde sentirte como en casa, donde poder degustar de un buen vino, desconectar de la rutina y compartir momentos". La Marieta Platets tiene una amplia oferta vegetariana y es perfecto para ir en pareja. Al ser uno de los restaurantes más reconocidos de Reus, muchas reseñas recomiendan reservar mesa con antelación.

Horarios y dirección

La Marieta Platets se puede encontrar en el carrer de la Presó número 23 de Reus. No es un restaurante especialmente barato, pero muchos de sus comensales expresan en las reseñas que han vuelto más de una vez. Según TripAdvisor, el rango de precios se sitúa entre 30 euros a 50 euros por persona, incluyendo bebida y postre. Las raciones no son pequeñas y es el sabor de los platos lo que las reseñas acaban destacando. El establecimiento abre sus puertas de martes a sábado con dos horarios:

Horario de mediodía : 13:30 h - 15:00 h.

: 13:30 h - 15:00 h. Horario de cenas: 20:30 h - 22:00 h (viernes y sábado, hasta las 22:30 h).

Valoraciones

La Marieta Platets ha obtenido una puntuación de 5 estrellas en TripAdvisor y 4,8 sobre 5 en Google Maps. Se trata de una puntuación excelente, teniendo en cuenta que en total suma 624 reseñas. Cada comensal que ha dejado una valoración destaca un plato diferente y todos están de acuerdo con la calidad de la atención al cliente. Algunas de las reseñas que han dejado comensales en TripAdvisor son: