La ciudad de Barcelona tiene algunos de los mejores restaurantes del país, pero sus alrededores tampoco se quedan atrás. El área metropolitana de Barcelona reúne grandes lugares para comer en sus pueblos y ciudades. Entre ellas, Sabadell, cocapital de Vallès Occidental, tiene un gran surtido de opciones.

Descubre aquí los 5 mejores restaurantes de Sabadell según Tripadvisor, foro en el que miles de usuarios puntúan, mediante estrellas que van del uno al cinco, las actividades y locales, para acabar eligiendo sus preferidos. Comida, servicio, calidad/precio y atmósfera son las cuatro variables que se valoran en esta aplicación, haciendo destacar a los siguientes restaurantes de Sabadell.

Este local en el que puedes disfrutar de pizzas caseras y una gran variedad de ensaladas saludables, se ha convertido en uno de los restaurantes mejor valorados de Sabadell. Sus 23 variedades de pizza, que van de los 8,75 euros a los 19,75 euros, han conquistado los estómagos de los mejores críticos de Barcelona, que sitúan Maximmus como una de las "22 buenas pizzerías que entregan en el local o reparten a domicilio" de toda España. Además de otros reconocimientos, como el de estar en el 'top 50' de mejores pizzerías independientes del país.

Opiniones y ubicación

"El servicio muy bueno y rápido (hay que reservar), las pizzas inmejorables, se nota que los ingredientes son frescos y la masa es brutal!!! Hay mucha variedad de pizzas. VOLVEREMOS SEGURO!!!", es uno de los primeros comentarios que se pueden leer, halagando tanto el servicio como los productos del local.

Ubicación: Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 15, 08202 Sabadell.

Este bar de ramen ha triunfado por todo lo alto entre los usuarios de Tripadvisor, deleitados por el espectáculo a cocina abierta que ofrece. Kame House Kitchen se posiciona como el mejor restaurante de comida asiática de Sabadell gracias a su original local y su excelente comida.

Opiniones

"La carta ofrece una deliciosa variedad de platos, con especial enfoque en la cocina asiática, desde ramen auténtico hasta sushi de alta calidad. Los ingredientes frescos y las presentaciones cuidadas hacen que cada plato sea una verdadera obra de arte", detalla un cliente. "Carta reducida pero no necesitan nada mas. Nosotros pedimos las gyozas y el ramen de cerdo picante, estaba todo delicioso. También tienen una buena variedad de vinos, con un precio mas que razonable", relata otro.

Ubicación Sant Vicenç, 20.

La cocina asiática ha logrado hacerse un hueco en Sabadell y prueba de ello es que dos de los tres mejores restaurantes lo son. Kin Thai, especializado en gastronomía tailandesa, se ha consolidado en la tercera posición. Lleva este restaurante Got, el hijo de Joan y Sai, conocidos por ser los dueños del reconocido Thai Palamós. En este restaurante pueden degustarse los platos clásicos del país con ingredientes de primera calidad.

Opiniones y ubicación

"Restaurante acogedor, comida bien elaborada y muy auténtica. En general todos los platos son muy buenos, a destacar, el Pad Thai, el mejor que he comido con diferencia", recoge un cliente en Tripadvisor. "Como enamorado de Tailandia, es pasar por la puerta y revivir olores, situaciones y muchos y bellos recuerdos. La amabilidad de la gente thai desborda entre las paredes del local y la cocina y el trato siguen siendo excepcionales", añade otro comensal.

Ubicación: Garcilaso, 4.

Esta opción es otra propuesta de productos al más puro estilo mediterráneo. Su cocina de proximidad y la calidad de sus productos han deleitado a cientos de usuarios, que lo sitúan entre los mejores restaurantes de Sabadell. El Rice Restaurant destaca, sobre todo, por sus excelentes y variados arroces.

Opiniones y ubicación

Una de las opiniones más destacadas: "Uno quizás no espera encontrar propuestas superinnovadoras, o totalmente recomendables en Sabadell, o no al menos, con el perfil que propone el restaurante "Rice", donde hay presentes una amplia variedad de platos originales, novedosos en su presentación y textura, y unos precios razonables teniendo en cuenta la calidad del producto. Es totalmente recomendable, y seguramente buena idea dejarse llevar por algún menú seleccionado o degustación, para probar un poco de todo. El servicio también es amable y atento, en un local de decoración contenida pero moderna, y cerca del centro".

Ubicación: Raval de dins 12, 08201 Sabadell.

CalaBoca y su originalidad también entran en este ránking. Este restaurante se caracteriza por su cocina mediterránea, especializada en tapas y pinchos clásicos que convierten en exquisitos. Otro de sus grandes atractivos es la gran variedad de cócteles que ofrece.

Opiniones y ubicación

Uno de los primeros comentarios que se puede leer en Tripadvisor es el siguiente: "Local acogedor, camareros rápidos y atentos. Se recomienda reserva. Menú a base de raciones o tapas y algún platillo de arroces. Platos para veganos. Hay marisco, carne, pescado y vegetales. Todos los platos de gran factura y con género de calidad. Un acierto, como siempre. Para repetir".

Ubicación: Marià Fortuny, 10, 08202 Sabadell.

Cala Fuster,es otro restaurante de los mejores restaurantes ubicados en Sabadell. Rural con plantas y manteles de cuadros, paella, lechón y carne a la parrilla, es uno de los clásicos que premian las opiniones de Tripadvisor. Su menú ronda los 40 euros por comensal y promete la mejor calidad de producto.

Opiniones y ubicación

"Casa Fuster es un clásico de Sabadell donde comer Cuina Catalana. Aunque la nave está en el polígono, el interior no lo parece [porque cuenta] con varios salones. Excelente servicio de camareros. La cocina catalana con buena elaboración y producto", escribe un usuario en la página web.

Ubicación: Rovira I Virgili, N.1, 08205 Sabadell.