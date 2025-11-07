Una ruta de tapas por el Raval (y otros buenos planes gastro para el finde)

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Algunos de los platillos que se pueden probar en la ruta de tapas por el Raval hasta el 15 de noviembre. / El Periódico

Ruta de tapas por el Raval (Barcelona, hasta el 15 de noviembre)

Un total de 23 bares y restaurantes del Raval ofrecen una tapa y una bebida por 5 euros hasta el 15 de noviembre, y la posibilidad de votar por la mejor tapa del barrio y entrar así en el sorteo de una cena para dos personas en el local ganador (si se han visitado al menos ocho locales). La ruta se enmarca en el Festival Raval(s), que ofrece más de 60 actividades gratuitas en Ciutat Vella hasta el domingo 9 de noviembre.

Participan establecimientos de toda la vida pero también vanguardistas y multiculturales que igual preparan callos y albóndigas que tacos mexicanos o 'baos' de carrillera. Estos son los bares y restaurantes de la ruta: Bar Atlanta, Mendizábal, La Prudencia, Arume, 78/33, Bar Marsella, La Morera, La Ravala, El Cafetí, Chula Vista, Bar Costa, Fat Cat, Cervesa Sant Jordi-Tabarlot, La Cosecha, Biocenter, Dr. Beer & Mr. Fried, Lucky’s, La Informal, A Tu Bola, Bianco Noir, La Monroe, Las Fernández y Bodega d'en Rubén.

BCN en las alturas (Barcelona, hasta el 9 de noviembre)

La Torre Bellesguard de Gaudí es una cita que acoge gastronomía, tendencias en moda, 'lifestyle' y música en directo. En esta ocasión, la zona gurmet destaca por los 'food trucks' con propuestas como croquetas (Croquetas Manuela), brasa argentina (Lola Divine), 'fasf food' saludable (A tu bola), empanadas (La Fábrica), aperitivos (Only Granel), quesos (Quesos de Suiza), 'cheese cakes' (La Iaia Artesana), pastelitos portugueses (Real Nata), ginebras botánicas (100&Nomore), vinos (Ramón Bilbao y Mar de Frades)... También se proponen catas y maridajes. Las entradas cuestan a partir de 6 euros (los menores de 12 años, gratis).

Varios de los bodegueros que participan en L'Espectacle: Vins Negres Penedès. / El Periódico

L'Espectacle: Vins Negres Penedès (Vilafranca del Penedès, 8 de noviembre)

El Claustre dels Trinitaris de Vilafranca del Penedès acoge la octava edición de L'Espectacle: Vins Negres Penedès, organizado por el restaurante El Gat Blau. De 19.00 a 22.30 horas, 10 bodegas de la DO Penedès dan a probar 20 referencias de vinos tintos de alta gama que se maridarán con las propuestas gastronómicas de El Gat Blau, la sesión musical de DJ Jade y las proyecciones de diversos 'mappings' a cargo de alumnos de la Escuela Arsenal. Una de las novedades de este año es que todos los asistentes podrán disfrutar del maridaje dulce con Catànies Cudié. Las bodegas participantes son Can Feixes, Familia Torres, Finca Ca N'Estella, Jean Leon, Josep Masachs, Maset, Mont Picolis, Oriol Rossell, Finca Viladellops y Joan Segura Pujades.

Para asistir a L'Espectacle es necesario adquirir una entrada por 25 euros que permite catar todos los vinos, probar tres degustaciones gastronómicas y una dulce. Los tíquets de repetición gastronómica cuestan 5 euros.

Fotograma del documental 'Les Raisins du Reich: La Collaboration dans les Vignes', que se proyecta en el Most Festival. / El Periódico

Most Festival (hasta el 16 de noviembre, Penedès)

Del 6 al 16 de noviembre en el Penedès y del 26 al 30 de noviembre en el Priorat, el Most Festival Internacional de Cine del Vino proyecta historias que unen viñedo y pantalla. Su 14ª edición será espacio de encuentro entre territorios, miradas y culturas, donde el cine dialoga con la memoria del vino y la fuerza del paisaje. Proyecciones en bodegas, catas y actividades paralelas redondean una experiencia que invita a ver, escuchar y saborear el mundo a través del vino.

La cosecha de este año reúne documentales que miran el viñedo desde perspectivas diversas y poderosas: desde la lucha de los viticultores contra los elementos hasta la revisión de la memoria histórica, pasando por la mirada poética y política. También hay viajes emocionales y paisajísticos o retratos íntimos y sobrecogedores ante la emergencia climática. Se viaja al valle del Ródano, la Francia ocupada por la Alemania nazi, Portugal, la Baja California, el sur de Italia...