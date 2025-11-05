Estos chefs de Palamós logran el premio Cuiner del Gastronòmic Fòrum Barcelona 2025

Como es habitual en el Gastronòmic Fòrum Barcelona, el último día del salón se dedica a la entrega de numerosos galardones. El más destacado del día ha sido el premio Cuiner, que distingue al cocinero o cocinera emergente más destacado del año.

Este 2025, se han llevado el título Helena Termes y Jeffrey Ruiz (La Cort del Mos, Palamós), que han superado en la final a candidatos de otros seis establecimientos: Robert Lechuga (Casa Parera, Mataró), Pau Feliu, Ricard Llop y Alberto Pontón (El Cup Vell, Tarragona), Claudia Gozzi y Jaime Bes (El Raier, La Pobla de Segur), Fran Baixas, Gianmarco Greci y Josh McCarty (Franca, Barcelona), y Marc Pérez y Tània Doblas (La Sosenga, Barcelona).

Helena Termes y Jeffrey Ruiz, en la entrada de La Cort del Mos. / Pau Arenós

Termes y Ruiz defienden desde una callecita de Palamós la cocina ancestral reinterpretada con técnicas contemporáneas. Son chefs que buscan en recetarios medievales para construir los platos de hoy.

No son los únicos reconocimientos que se han entregado en Gastronomic Forum Barcelona. Se han entregado los premios Innofòrum en varias categorías: productos más innovadores ('escudella i carn d’olla amb pilotes' de Cuinats Jotri y lechugas acuapónicas baby de Green in Blue Consulting), producto más sostenible (Aquafaba Bio de Casa Amella), sabor más original en alimentos dulces (el helado Biquiños de Bico de Xeado) y salados (manitas de cerdo rellenas de Ca l'Estevet Embotits d'autor), sabor más original en bebidas (sangría de pomelo rosa, enebro tónica de estio Spritz de Sangria Republic y mención especial para las hojas de alcaparra con aceitunas y pimentón de Ad Olivetum), y 'packaging' más creativo y sostenible (El Huerto del Chef de Can Garús).

Mejor panadero de España

Y se ha otorgado el Premio The Baker al mejor panadero de España, que ha recaído en Xavi Pàmies (Forn Sistaré, Reus) por su dominio en la ejecución de distintas técnicas de panadería y pastelería y sus cualidades en la gestión empresarial. Hace unos días ya había ganado el concurso que coronaba al mejor 'pa de pagès' de Catalunya 2025.

El martes, también se distinguieron los mejores 'panettones' artesano tradicional (Oriol Carrió, en Barcelona) y de chocolate (Cal Jan, en Torredembarra) de España en un concurso organizado por la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona.