Una pastelería de Barcelona y otra de Torredembarra hacen los mejores 'panettones' artesanos de España de 2025

Oriol Carrió (Barcelona) y Cal Jan (Torredembarra) se han alzado con la victoria en las categorías de piezas clásicas y de chocolate, respectivamente, de la décima edición del concurso Mejor Panettone Artesano de España 2025, al que se han presentado 70 aspirantes. Este certamen está organizado por la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona (EPGB).

Oriol Carrió, negocio que llevan los hermanos Oriol y Anna Carrió, segunda generación de esta familia pastelera, es un referente en el mundo de los 'panellets' (obtuvieron el título de los mejores de Catalunya en 2022 y 2024). Tienen tiendas en las calles de Bailèn, 216, y de Provença, 139.

Cal Jan, que abrió en 2012, ya había ganado con el 'panettone' de chocolate en 2021. No solo eso. En 2023 fue seleccionado pararepresentar a Espanya en el Campeonato del Mundo de Panettone celebrado en Milán, donde fue subcampeón en la categoría de chocolate y tercero en la de piezas tradicionales.

Sabor, olor, miga y forma

En la final del concurso, que se ha celebrado en el marco del Gastronòmic Fòrum Barcelona, un jurado formado por reputados profesionales del sector. Toni Vera (Mervier Canal) y Felipe de Santa Cruz (Madeleine by Ferrières), ganadores en la edición anterior; el experto en pan Iban Yarza; el pastelero Ramón Morante y el chef Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres), entre otros. Todos ellos han valorado el sabor, el olor, la estructura de la miga y la forma, entre otros factores.

El 'panettone' de Oriol Carrió, el mejor de España en la categoría de pieza clásica (con frutas) de 2025. / El Periódico

Los participantes en la categoría 'clásico' han tenido que entregar dos 'panettones' artesanos de frutas (limón o cedro, naranja y pasas) de elaboración propia, con corona de azúcar glas y con un peso de entre 1.000 y 1.100 gramos. En la categoría 'chocolate', han debido presentar 'panettones' de chocolate negro o con leche (mínimo 40% de cacao), sin fruta, y también con un peso de entre 1.000 y 1.100 gramos.

Oriol Carrió y Cal Jan se suman a los premiados en las anteriores ediciones: Mervier Canal (clásico) y Madeleine by Ferrières (chocolate), en 2024; Vallflorida Xocolaters (2023, ganó en ambas categorías); Panes Creativos (clásico) y L'Atelier Barcelona (chocolate), en 2022; Dolç par Yann Duytsche (clásico) y Cal Jan (chocolate), en 2021; y Xocosave (2020), Cloudstreet (2019), Ochiai (2018), Oriol Balaguer (2017) y Dolç par Yann Duytshche (2016), estos últimos cuando solo se distinguía el clásico (de frutas).