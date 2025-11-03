Disfrutar, El Celler de Can Roca y Mugaritz, entre los restaurantes que más cuesta reservar del mundo (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Los guisantes con sepia de El Celler de Can Roca. / Pau Arenós

Disfrutar, El Celler de Can Roca y Mugaritz, entre los restaurantes que más cuesta reservar del mundo

Disfrutar (Barcelona), El Celler de Can Roca (Girona) y Mugaritz (Guipúzcoa) están en la tercera, quinta y 11ª posición de un listado que recoge los 200 restaurantes en los que es más difícil reservar de todo el mundo. El primer puesto ha sido para The Lost Kitchen, en Freedom (Maine, EEUU), con una puntuación de 84,9 puntos sobre 100, y el segundo, para Rao’s (Nueva York), con 81,4. La 'fintech' Dojo, proveedor de herramientas y tecnología de pagos, ha elaborado la lista analizando, como principales factores, los tiempos de espera, la demanda y los seguidores en redes sociales.

Disfrutar ha obtenido 79,3 puntos (110.000 búsquedas mensuales en Google, más de 340.000 seguidores en Instagram y hay que reservar con un año de antelación); El Celler de Can Roca, 75,7 (más de 670.000 seguidores en Instagram y 60.000 búsquedas mensuales en Google y las reservas se abren con 11 meses de antelación el primer día de cada mes a medianoche), y Mugaritz, 68,7 (casi 300.000 seguidores en Instagram y 35.000 búsquedas en Google y hay que reservar hasta con 180 días de antelación).

Ximena Arce y Tomàs Abellan, vistos desde el altillo del Bar Alegria. / Ricard Cugat

Tomás Abellan añade Can Tosca a Bar Alegria y Casa Luz

Tomas Abellan, responsable de Casa Luz y Bar Alegria, añadirá Can Tosca a su grupo de restaurantes. El negocio del barrio de Gràcia (Torrent de l'Olla, 77) abrió en 1948 como Nuevo Reus y cambió a su nombre actual en 1961. Según Betevé, Abellan hará unas obras para actualizar este espacio consagrado a platos caseros como el fricandó, las albóndigas y las tortillas con la idea de mantener el espíritu de esta casa de comidas que fue local de referencia de la comunidad gitana del barrio y que regentaba la familia Sánchez Tosca, que se jubila.

Perla de atún rellena, caviar Osetra, ostra y tagetes, uno de los plats del alemán Franz-Josef Unterlechner, del restaurante Schwarzreiter (Múnich), ganador del premio Chef Balfegó 2025. / El Periódico

El alemán Franz-Josef Unterlechner gana el premio Chef Balfegó 2025

El alemán Franz-Josef Unterlechner, del restaurante Schwarzreiter (Múnich), se ha proclamado ganador de la octava edición del certamen internacional de Chef Balfegó 2025. El cocinero ha triunfado entre 11 finalistas de 8 países europeos ante un jurado presidido por Martín Berasategui con sus dos propuestas culinarias, que han combinado innovación, precisión técnica y sabor, demostrando su dominio del atún rojo en todas sus texturas y cortes: perla de atún rellena, caviar Osetra, ostra y tagetes, y carrillera de atún salteada, escabeche de almejas, azafrán y bullabesa. Con esta victoria, el alemán ha recibido 6.000 €, un viaje gastronómico a Japón para dos personas y cobertura audiovisual profesional.

Le Gruyère AOP de Neuchâtel, Mejor Queso del Mundo. / El Periódico

Le Gruyère AOP de Neuchâtel, Mejor Queso del Mundo

Le Gruyère AOP de Neuchâtel ha sido reconocido como el Mejor Queso del Mundo en el certamen internacional Mondial du Fromage, celebrado en Tours (Francia), donde han competido más de 1.800 quesos de más de 50 países. La variedad helvética ha sido seleccionada por un jurado internacional que valoró el equilibrio de sabores y texturas de este queso suizo, elaborado con leche cruda de vaca y con una maduración superior a los 10 meses.