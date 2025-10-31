Lo mejor del Gastronòmic Fòrum Barcelona: esto es lo que no te puedes perder

El Gastronòmic Fòrum Barcelona vivirá una de las ediciones más potentes de su historia. El salón del sector de la hostelería, la gastronomía y el 'foodservice', que tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, contará con la mayor oferta expositiva de su historia superando las 400 empresas (lo que representa un 10% más que en 2024), que ocuparán 18.500 metros cuadrados. Pero más allá de las cifras, los gurmets estarán interesados en el programa de actividades de la feria, con casi 190 'showcookings' y charlas en las que participarán más de 180 ponentes y 75 chefs que suman 52 estrellas Michelin. Estas son las más interesantes.

El chef Ferran Adrià. / FERRAN NADEU

La cocina catalana

Este 2025 se está celebrando que Catalunya es Región Mundial de la Gastronomía, así que uno de los ejes temáticos del Fòrum tenía que ser, sí o sí, la cocina autóctona. El salón pondrá en valor la Nueva Cocina Catalana como movimiento culinario de gran alcance global. Y para ello, reunirá a todos los chefs con tres estrellas Michelin de Catalunya, además de Ferran Adrià, que protagonizará la ponencia inaugural el lunes al mediodía. Tras él irán desfilando a lo largo de las tres jornadas Joan Roca (El Celler de Can Roca), Jordi Cruz (Àbac), Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres), Paolo Casagrande (Lasarte), Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro (Disfrutar).

También se dará protagonismo a los chefs catalanes que están triunfando en el extranjero, como Ramon Freixa (España y Colombia), Albert Franch (Nolla, Finlandia), Mateu Villaret (Masia, Tokio) y Xano Saguer (Çuina, Ciudad de México).

Y se celebrará el Simposio de Cocina Catalana, impulsado por el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo (IGCAT) y la Generalitat de Catalunya, en el que investigadores, periodistas y chefs radiografiarán el estado actual de la cocina catalana.

Cocina medieval

El Fòrum suele mirar al presente y al futuro, pero este 2025 también echará un vistazo al retrovisor para buscar en el recetario medieval, donde emerge como tótem el 'Llibre de Sent Soví', el más antiguo conservado en catalán y uno de los más antiguos de Europa. Varios chefs actualizarán cuatro de sus platos el miércoles por la mañana. Los de La Sosenga, Tània Doblas y Marc Pérez, cocinarán la 'sosenga' de calamar y la salsa de setas, dos recetas del libro en una sola. Javier Martínez (Castell Peralada Restaurant) mostrará cómo se cocina el 'letugat' (crema de cogollos de lechuga, leche de almendra o cabra, queso y caldo de cordero), Raül Balam (Moments) elaborará dos salsas: el 'almadroc', a base de queso y ajo, y el 'jurvert', con hierbas (perejil, menta...), ajo, avellanas, nueces, pan tostado y aceite de oliva. La repostera Gessamí Caramés ('Cuines', en 3Cat) reproducirá un postre, las 'llenques' de queso, hecho a partir de lácticos y quesos catalanes, con una pasta similar a la del buñuelo. Además, los Torres participarán el lunes por la tarde en una demostración culinaria con uno de sus maestros, Josep Lladonosa, en la que recrearán platos de la cocina ancestral catalana de hace 700 años.

Los pizzeros Jorge Sastre y Rafa Panatieri. / Pau Arenós

La mejor charcutería

La charcutería se ha puesto de moda y cada vez está más presente en los restaurantes, hasta el punto que algunos chefs incluso elaboran sus propios embutidos, como Jorge Sastre y Rafa Panatieri (Sartoria Panatieri), presentes en el salón el lunes a las 12.45 horas. Sabedores de que se trata de un movimiento que va a más, el Fòrum acogerá el lunes por la tarde a dos grandes figuras en este ámbito, Xesc Reina, rey de la sobrasada capaz de trabajar con largas maduraciones, y el argentino César 'Wilson' Sagario, el mejor charcutero de Argentina, que presentará preparaciones tradicionales en su país como las 'spianattas', los 'culatellos' y los 'guanciales'.

Helena Termes y Jeffrey Ruiz (La Cort del Mos), candidatos al premio Cuiner 2025.. / Pau Arenós

Los premios

No hay Fòrum sin galardones, así que toca estar pendiente del palmarés de esta edición. Los más importantes y mediáticos son los Premios Cuiner 2025, que señalan al mejor cocinero emergente del año (los aspirantes son Robert Lechuga -Casa Parera, Mataró-, Pau Feliu, Ricard Llop y Alberto Pontón -El Cup Vell, Tarragona-, Claudia Gozzi y Jaime Bes -El Raier, La Pobla de Segur-, Fran Baixas, Gianmarco Greci y Josh McCarty -Franca, Barcelona-, Helena Termes y Jeffrey Ruiz -La Cort del Mos, Palamós-, y Marc Pérez y Tània Doblas -La Sosenga, Barcelona-), y los Premios Josep Mercader, que reconocen la labor realizada en Cocina, Sala, Vino, Productor (agrícola o pesquero), Formación, Comercio y Restaurante Sostenible.

También se distinguirán los mejores 'panettones' artesano tradicional y de chocolate de España en un concurso organizado por la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona, el producto más innovador de la feria, y el plato favorito de los catalanes, entre otros.