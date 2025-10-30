¡Atención, gurmet!
La estadounidense Leticia Landa gana el Basque Culinary World Prize 2025 (y otras noticias gastro)
Te contamos lo que pasa en el mundillo gastro en estos 'flashes'
El chef catalán Andrés Torres se lleva el Basque Culinary World Prize 2024
Cuando la gastronomía ayuda a las personas
El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.
La estadounidense Leticia Landa gana el Basque Culinary World Prize 2025
La estadounidense de origen mexicano Leticia Landa ha ganado el Basque Culinary World Prize 2025, considerado el Nobel de la gastronomía, por su labor en 'La Cocina', un proyecto orientado a personas con talento que buscan acceder al sector de la restauración en San Francisco y que son parte de comunidades en situación de exclusión. Landa ha recibido la distinción como un reconocimiento a un trabajo colectivo, al "esfuerzo de muchas personas a lo largo de 20 años dedicados a impulsar la misión de 'La Cocina'". Este galardón pionero, dotado con 100.000 euros, e impulsado por el Gobierno vasco y el Basque Culinary Center, premia a quienes utilizan la cocina como herramienta de transformación social. El jurado, presidido por Joan Roca y formado por otros destacados cocineros, ha destacado que 'La Cocina' genera "oportunidades de formación, incubación y acompañamiento" para que sus beneficiarios "puedan liderar sus propios negocios y hacerlos rentables", y que estos "se vuelvan parte del corazón productivo de sus ciudades, transformando así sus entornos a través de la gastronomía".
Además, el jurado ha otorgado menciones especiales a João Diamante, por su trabajo en Brasil, en el que usa la formación en gastronomía "como herramienta de superación", y a Matthew Evans, por su contribución como divulgador en Australia para "concienciar sobre los desafíos de producir alimentos de manera ética y sostenible".
El artista barcelonés Daniel Steegmann Mangrané firma el catálogo de Vila Viniteca 2026
La distribuidora de vinos Vila Viniteca ha presentado la obra que ilustrará la portada de la nueva edición de su catálogo de 2026, creada por el artista barcelonés Daniel Steegmann Mangrané. Se trata de 'Metamorphing Map' y está compuesta de una serie de trabajos hechos con rocas metamórficas, que son tipos de piedra que, a través de procesos geológicos de enormes presiones, temperaturas y tiempo, se transforman, cambiando su dureza, su color y sus propiedades. Esta creación representa las viñas y los materiales que las componen, como la tierra. La imagen de la obra ocupará la portada y la contraportada del catálogo, mostrando una mitad de la pieza en cada una.
Entre quienes han ilustrado anteriores ediciones del catálogo de Vila Viniteca figuran Perico Pastor (fue el primero, en 1992), Javier Mariscal (1995), Guinovart (1997), Arranz-Bravo (1998), Robert Llimós (1999), Jordi Labanda (2001), Frederic Amat (2005), Milo Manara (2010), Moebius (2012), Antonio López (2015), Francisco Ibáñez (2016), PereJaume (2018), Jaume Plensa (2021), Miquel Barceló (2023), Joan Miró (2024) y Ferran Adrià (2025).
Taiwán gana el Mundial de 'panettone' por equipos
Taiwán ha ganado el Mundial de 'panettone' que se ha celebrado en Milán. En segundo lugar se ha clasificado Argentina y en tercero, Australia. El equipo español, que llevaba meses preparándose para este campeonato, se ha ido de vacío a pesar de que aspiraba a ganar el título que había logrado por última vez Italia, que este año no ha participado por ser la vigente campeona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Xavier Marcet, consultor y conferenciante: 'Los jóvenes que solo quieren quedarse en casa teletrabajando pueden acabar fuera del sistema porque son los más fáciles de sustituir
- El metal de Barcelona se aboca a su primera huelga en décadas y amenaza con un caos viario
- Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona
- Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
- La subida del euríbor repercute ya en las familias: los bancos hacen los primeros ajustes al alza en los tipos de interés de las hipotecas fijas