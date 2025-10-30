La estadounidense Leticia Landa gana el Basque Culinary World Prize 2025 (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del gobierno vasco, Amaya Barredo y los chefs Joan Roca, Elena Reygadas y Trine Hahnemann anuncian que Leticia Landa ha ganado el Basque Culinary World Prize 2025. / Javi Colmenero (EFE)

La estadounidense Leticia Landa gana el Basque Culinary World Prize 2025

La estadounidense de origen mexicano Leticia Landa ha ganado el Basque Culinary World Prize 2025, considerado el Nobel de la gastronomía, por su labor en 'La Cocina', un proyecto orientado a personas con talento que buscan acceder al sector de la restauración en San Francisco y que son parte de comunidades en situación de exclusión. Landa ha recibido la distinción como un reconocimiento a un trabajo colectivo, al "esfuerzo de muchas personas a lo largo de 20 años dedicados a impulsar la misión de 'La Cocina'". Este galardón pionero, dotado con 100.000 euros, e impulsado por el Gobierno vasco y el Basque Culinary Center, premia a quienes utilizan la cocina como herramienta de transformación social. El jurado, presidido por Joan Roca y formado por otros destacados cocineros, ha destacado que 'La Cocina' genera "oportunidades de formación, incubación y acompañamiento" para que sus beneficiarios "puedan liderar sus propios negocios y hacerlos rentables", y que estos "se vuelvan parte del corazón productivo de sus ciudades, transformando así sus entornos a través de la gastronomía".

Además, el jurado ha otorgado menciones especiales a João Diamante, por su trabajo en Brasil, en el que usa la formación en gastronomía "como herramienta de superación", y a Matthew Evans, por su contribución como divulgador en Australia para "concienciar sobre los desafíos de producir alimentos de manera ética y sostenible".

Quim Vila y Siscu Martí, socios de Vila Viniteca, con 'Metamorphing Map', de Daniel Steegmann, que ilustra la portada del catálogo de 2026. / El Periódico

El artista barcelonés Daniel Steegmann Mangrané firma el catálogo de Vila Viniteca 2026

La distribuidora de vinos Vila Viniteca ha presentado la obra que ilustrará la portada de la nueva edición de su catálogo de 2026, creada por el artista barcelonés Daniel Steegmann Mangrané. Se trata de 'Metamorphing Map' y está compuesta de una serie de trabajos hechos con rocas metamórficas, que son tipos de piedra que, a través de procesos geológicos de enormes presiones, temperaturas y tiempo, se transforman, cambiando su dureza, su color y sus propiedades. Esta creación representa las viñas y los materiales que las componen, como la tierra. La imagen de la obra ocupará la portada y la contraportada del catálogo, mostrando una mitad de la pieza en cada una.

Entre quienes han ilustrado anteriores ediciones del catálogo de Vila Viniteca figuran Perico Pastor (fue el primero, en 1992), Javier Mariscal (1995), Guinovart (1997), Arranz-Bravo (1998), Robert Llimós (1999), Jordi Labanda (2001), Frederic Amat (2005), Milo Manara (2010), Moebius (2012), Antonio López (2015), Francisco Ibáñez (2016), PereJaume (2018), Jaume Plensa (2021), Miquel Barceló (2023), Joan Miró (2024) y Ferran Adrià (2025).

Taiwán gana el Mundial de 'panettone' por equipos

Taiwán ha ganado el Mundial de 'panettone' que se ha celebrado en Milán. En segundo lugar se ha clasificado Argentina y en tercero, Australia. El equipo español, que llevaba meses preparándose para este campeonato, se ha ido de vacío a pesar de que aspiraba a ganar el título que había logrado por última vez Italia, que este año no ha participado por ser la vigente campeona.