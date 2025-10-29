Bocados irresistibles
Tots Sants, Halloween, Día de Muertos... Dónde comprar los dulces con los que acompañar estas celebraciones
'Panellets', pan de muertos, elaboraciones a base de calabaza... Aquí tienes una lista de establecimientos que bordan estos productos
El mejor 'panellet' de piñones de 2025 lo hacen en esta pastelería de Barcelona
Cómo preparar unos 'panellets' sensacionales
Las celebraciones gastronómicas se están ampliando a pasos agigantados. Hasta no hace tanto, castañas y 'panellets' eran las únicas propuestas cuando llegaban estas fechas. Ahora, a Tots Sants se le han ido uniendo Halloween (tradición importada de EEUU) y el Día de Muertos mexicano. Resultado: hoy en día también consumimos productos elaborados con calabaza y pan de muertos. Aquí tienes una lista de establecimientos de Barcelona que bordan todos estos bocados.
Hofmann
La nueva colección de 'panellets' de piñones de Hofmann combina la artesanía más tradicional con sabores sorprendentes y sofisticados: perfumados con vainilla de Haití, de coco, de café 100% de Arabia, de avellana con interior de caramelo y bañado en chocolate, de frambuesa con azúcar de frambuesa seco, de pistacho con interior de naranja confitada y de tres cítricos. Además, ha creado un 'panettone' de castaña elaborado con mazapán, castaña confitada y piñones.
Brunells
Brunells se apunta a todas las tradiciones gastronómicas de estos días: lanza su colección de 'panellets', con sabores como el clásico de piñones, pistacho, chocolate y naranja, coco o café; propone su pan de muertos ('brioche' esponjoso elaborado con notas de azahar y un toque anisado que evoca los sabores y aromas de México); y hace un guiño a la celebración de Halloween con una línea de bombones con forma de calabaza, el emblema de la noche más terrorífica del año, que también forma parte de otra propuesta: su famoso cruasán, ganador del certamen a Mejor Cruasán Artesano de Mantequilla en 2024, en este caso va relleno con este ingrediente otoñal. Todas estas especialidades se pueden adquirir hasta el 2 de noviembre.
L'Atelier
L'Atelier Barcelona ha lanzado la colección 'Pasteles de 'panellets', que reinterpreta la tradición con sabores de tartas emblemáticas: tiramisú (café y 'amaretto'), Sacher (chocolate negro y compota de albaricoque), 'lemon pie' (compota de limón), 'fraisier' (chocolate blanco y compota de fresa), Selva Negra (chocolate negro y compota de cereza) y 'cheesecake'. Para los amantes de la tradición, vuelven los 'panellets' de piñones y almendra, en este caso cúbicos en homenaje a los compactos del escultor francés César Baldaccini.
Carrió
Carrió, una de las pastelerías de Barcelona que borda los 'panellets' (fueron los mejores de Catalunya en 2022 y 2024), hace los tradicionales de piñones y de sabores de siempre. Estos son los 15 que ha preparado para este 2025: piñones, almendra, café, naranja, yema, Sacher (frambuesa y chocolate), mazapán con chocolate (el típico con forma de castaña), mango, tiramisú, Baileys, limón, membrillo, coco, coco con chocolate y canela (este último es nuevo).
Jon Cake & Casa Dulce Bakery
Dulce González regenta Casa Dulce Bakery, una pastelería especializada en dulces mexicanos (por supuesto, hace el pan de muertos, que en México es tan tradicional como los 'panellets' en Catalunya). El año pasado se alió con Jon Cake para hacer un pastel de queso de pan de muertos. Ante la gran acogida de esta colaboración, vuelven a unirse para ofrecer este postre que celebra la unión de dos mundos afines de forma limitada: solo estará disponible el 31 de octubre y el 1 de noviembre.
