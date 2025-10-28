'¿Y la señora también tomará vino?', el grito de Meritxell Falgueras por visibilizar a las mujeres que transforman el mundo vinícola

Cuando el camarero, en un restaurante cualquiera, te pregunta con esa media sonrisa: “¿la señora también tomará vino?”, puede que no lo diga con mala intención. Pero detrás de esa frase habitual se esconde todo un ecosistema de machismos latentes, de supuestos códigos tácitos que dictan quién tiene permiso para beber, opinar o contar el vino. Meritxell Falgueras recoge esa pregunta cotidiana -y la subvierte- como título de su nuevo ensayo: '¿Y la señora también tomará vino?' (Planeta Gastro).

Porque no se trata solo de beber, sino de contar, de producir, de dirigir, de hablar con voz propia. Femenina. Y eso, aún en pleno siglo XXI, sigue siendo una reivindicación necesaria en el universo del vino.

Un libro urgente, femenino y combativo

Falgueras -nacida en Barcelona en 1981, quinta generación del histórico Celler de Gelida, sumiller y comunicadora— ha entregado un texto equilibrado: no un panfleto rencoroso, sino una crónica personal, coral y crítica sobre cómo las mujeres han ido abriéndose paso (a bofetadas, a risas, a lágrimas) en un mundo que históricamente les negó protagonismo.

Desde la primera página, Falgueras confiesa que escribir fue para ella un acto terapéutico: “Cuando tu entorno profesional te van ninguneando, te vas haciendo pequeña”, dice. Pero el objetivo no es lamento: es empoderamiento -ella lo llama “convertir la rabia en trampolín” para cambiar la realidad-. “Lo que quiero es cerrar heridas. Ydejemos en la historia todo este peso que nos han enseñado: que no había que ponernos en valor, ni reconocernos. Se trata de sacar pecho”, explica a este diario.

El prólogo lo firma la chef Carme Ruscalleda, con su estilo pausado y elegante, otorgando ese empuje simbólico que reafirma que la palabra “femenino” no va ligada ni al gesto ni al tono, sino al derecho a existir en igualdad.

El libro se estructura en ocho capítulos que entremezclan las vivencias personales y la puesta en valor de las mujeres que dan impulso al sector del vino en un sentido muy amplio. Abordan con temas como la formación, el lenguaje del vino, el ecofeminismo comunicativo, y un capítulo con datos duros del estudio 'Mujeres del Vino' (2024), liderado por Falgueras. Entre ellos: solo un 15% de las mujeres del sector ocupan puestos directivos, y el 90% ha sufrido o presenciado comportamientos machistas.

Falgueras insiste: el empoderamiento femenino en el mundo del vino no consiste en copiar los modelos patriarcales, sino en vivir el vino “a nuestra manera, con voz propia”. Y su tono resuena página tras página.

Mujeres que (re)escriben la historia del vino

Una de las mayores aportaciones del libro es visibilizar nombres, trayectorias y resistencias: mujeres que han heredado la viña o la bodega familiar, pero que no se han limitado a custodiar un legado; mujeres que han roto con los roles asignados y han asumido el protagonismo técnico, empresarial y comunicativo.

Entre ellas, Mireia Torres (directora de innovación y conocimiento de Familia Torres), Anne Josephine Cannan (fundadora de Mujeres del Vino y bodeguera en el Priorat), Giulia Negri (enóloga símbolo de las llamadas 'Barologirls'), Donatella Cinelli Colombini (fundadora de Casato Prime Donne, la primera bodega gestionada íntegramente por mujeres), Anna Vicens (presidenta de la Associació Catalana de Sommeliers), María José López de Heredia (CEO de Viña Tondonia), y referentes institucionales como Ana Balcells (directora del Incavi), la periodista Ruth Troyano o Eva Plazas, presidenta de Cava Women. Todas, con una misma misión: demostrar que la sensibilidad, la técnica y el liderazgo femenino pueden y deben tener espacio en el mundo del vino.

Burlas, insultos, agresiones

Falgueras trenza estos relatos vitales con episodios propios: las burlas, insultos o agresiones -llamemos las cosas como son- que recibió. Demasiado 'hija de', demasiado joven, demasiado excéntrica, demasiado “guapa”... El lector se puede llegar a preguntar, ¿quizá demasiado mujer? La persistencia a la hora de convivir con la maternidad sin invisibilizarse profesionalmente o el momento en que comprendió que no debía “disminuirse” para encajar. Una retórica que las demás protagonistas del libro, las compañeras del sector de vino, comparten a través de las palabras de la autora.

Las participantes de un evento de Mujeres del Vino en el palacio Santoña de Madrid, en noviembre del 2023. / Abel Valdenebro

También defiende que no se trata de hacer vinos “para mujeres”, sino de reivindicar una forma femenina de vivir el vino, sin pedir permiso. El libro dialoga también con el ecofeminismo: con la idea de que en las bodegas donde hay sostenibilidad y sensibilidad hacia el territorio, también hay más espacio para la voz femenina.

“Cuando estudié sumillería solo éramos dos mujeres”

“Cuando estudié sumillería, solo éramos dos mujeres en clase; hoy, cuando imparto clases, la mitad ya son mujeres, así que el sector ya ha cambiado. Lo que no cambia es que muchas mujeres que se dedican a ello lo hacen por herencia familiar, y lo hacen como si no fuese nada. Sin darle valor. Eso ha de cambiar, y ello pasa por reconocer la aportación e importancia de las mujeres en este sector”, asegura Falgueras. Y añade, con su tono directo y sin filtro: “A mí me han dado por todos lados; este libro es para sacar pecho, y es por todas.”

El libro se presentó hace unos días coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, y la autora quiso que el acto fuera coherente con el mensaje del volumen: dar voz y visibilidad a las mujeres del sector. Por eso en la presentación participaron destacadas representantes de bodegas catalanas como Laura Tragant (Codorníu), Mireia Juvé (Pere Ventura), Marta Casas (Parés Baltà), Mònica Perelló (Portell), Anna Casabona (Juvé & Camps) y Gloria Collell (Freixenet). Una mesa plural que simboliza la consolidación de un movimiento que busca romper con los estereotipos de género asociados a la vinicultura y celebrar, por fin, la fuerza femenina que la sostiene.

El propósito de '¿Y la señora también tomará vino?' también quiere servir de inspiración para futuras generaciones y dar un puñetazo sobre la mesa homenajeando con admiración, cariño y mucho respeto todas las mujeres que antes, ahora o en el futuro cambiarán el mundo del vino para darle la clave femenina que le faltaba. Así que, cuando alguien vuelva a preguntar si “la señora también tomará vino”, podemos tomarle su respuesta favorita: "Sí, y más que el señor".