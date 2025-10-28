El mejor panadero de Catalunya de 2025 está en Barcelona

Emili Feliu, de Forn Sant Josep (Barcelona), ha sido reconocido con el premio Pa d'Or como mejor panadero de Catalunya en el marco del concurso de selección de los 25 Mejores Panaderos y Panaderas Artesanos de Catalunya.

Con motivo de la celebración de Catalunya, Región Mundial de la Gastronomía 2025, la Obra Social Ernest Verdaguer, impulsada por la plataforma Panàtics, ha organizado una ruta para seleccionar a los 25 mejores panaderos y panaderas de Catalunya.

Convocatorias en Lleida, Tarragona, Girona y Barcelona durante todo el año

A lo largo del año se han celebrado cuatro convocatorias, en Lleida, Tarragona, Girona y Barcelona, en las que el jurado ha evaluado todos los panes presentados mediante catas a ciegas. Cada pieza recibió una puntuación de 1 a 10 en diferentes criterios -calidad, técnica, textura, sabor y presentación-, y la suma total determinó su clasificación final. Los panes con las puntuaciones más altas formaron parte de la selección final de los 25 mejores panaderos y panaderas de Catalunya.

Por su parte, los cuatro panaderos mejor valorados de cada provincia fueron convocados el sábado para elaborar su pan en directo en un obrador bajo la supervisión del mismo jurado, que decidió los premios Pa d’Or, Pa de Plata y Pa de Bronze. En esta última valoración se incorporó al jurado un panadero invidente para aportar una valoración sensorial.

El domingo 26 de octubre, el restaurante Barceloneta acogió el acto de entrega de los galardones, que reconocen el talento, la pasión y la dedicación de los profesionales de la panadería catalana. El Pa d’Or fue para Emili Feliu (Forn Sant Josep, Barcelona). El Pa de Plata recayó en Jordi Martí (Antic Forn J. Martí, Lleida), mientras que el Pa de Bronze se otorgó 'ex aequo' a Óscar Cazorla (Forn La Plaça, Prades -Tarragona-) y Felipe García (Casa Moner, Girona).