Las tapas y los arroces con más trayectoria de Barcelona: cuatro ideas para ir pensando en los encuentros navideños

Los clásicos no deberían perderse nunca, sobre todo en términos gastronómicos. Entre anglicismos foráneos a la ciudad como el ‘brunch’, Barcelona sigue conservando locales que podrían narrar la historia de la ciudad y que son guardianes de la tradición gastronómica del Mediterráneo. Familia Nuri es una de las marcas con más trayectoria de la ciudad condal y una de esas garantías de que la cocina tradicional y vinculada a la ciudad sigue estando muy viva en Barcelona.

Ca la Nuri, Xiroi, el Bar Nuri, un homenaje al primero de la saga y reabierto en la Rambla del Poblenou; o Nuara, que inauguraron en el nuevo Port Olímpic hace casi un año, son cuatro de los cinco restaurantes que Familia Nuri tiene en Barcelona. Locales que ofrecen calidad y buena gastronomía durante todo el año, pero que, en unas semanas, cuando arranque la temporada navideña, también se convertirán en una de las opciones perfectas de la ciudad condal para reunirse con amigos, familiares o celebrar las míticas comidas y cenas de empresa.

De la brisa marina a la esencia de barrio del Poblenou

Familia Nuri empezó su andadura como bar de barrio en 1962. Las tapas fueron (y siguen siendo) el eje central de su propuesta gastronómica, junto a los arroces, una andadura en la que se introdujeron durante los años 90 y que, a día de hoy, es uno de sus éxitos más consolidados en la carta de sus restaurantes.

Ca la Nuri: el clásico de la Barceloneta

Ubicado en pleno paseo marítimo, Ca la Nuri ofrece un gran salón climatizado con vistas panorámicas al mar y una espectacular terraza sobre la arena. Es el lugar perfecto para disfrutar de los arroces y los platos más marineros.

Arroz al horno de Ca la Nuri / Cedida / Santa Helena Agency

Cuenta con un menú de grupo a partir de 50€ por persona y dispone de capacidad para 60 personas en el interior y 80 en la terraza. Un espacio único para celebraciones.

La apuesta más simpática: el Xiroi de la Nova Icària

El Xiroi abrió sus puertas en 2016 como la apuesta más simpática de Familia Nuri. Los arroces también protagonizan la carta, junto a un surtido de tapas y platos vibrantes. El Xiroi se encuentra situado en la playa de la Nova Icària y cuenta con un salón con chimenea y una amplia terraza que se adaptan a todo tipo de eventos.

Un grupo brinda en la terraza de Xiroi / Cedida / Santa Helena Agency

Si se celebra un evento estilo cóctel puede acoger hasta 220 personas. Los menús de grupo parten de los 50€ por persona.

Bar Nuri: ambiente acogedor en el corazón de Poblenou

Para celebrar su 60 aniversario, Familia Nuri volvió a sus orígenes con la reapertura del Bar Nuri. El local de la Rambla de Poblenou mantiene la esencia del primer restaurante que tuvo la familia en la calle Espronceda, con una cocina de barrio repleta de platillos, tapas de temporada y sus arroces. Una opción genial para comer o cenar.

Diferentes platos de Bar Nuri / Cedida / Santa Helena Agency

Es un espacio perfecto para grupos reducidos con una atmosfera íntima y muy acogedora. Cuenta con menús disponibles a partir de los 30€.

El benjamín de Familia Nuri: el Nuara en el Port Olímpic

Uno de los locales que se ha sumado a la nueva era del Balcón Gastronómico del Port Olímpic ha sido el Nuara. El “benjamín” de Familia Nuri destaca por tener un espacio amplio y cálido, con una cocina abierta con brasa y una bodega que le aporta carácter. Cuenta con productos frescos traídos directamente de la lonja que se cocinan a la brasa para aportar sabores únicos. Y no hay que olvidarse tampoco, como era de esperar, de los arroces.

Interior de Nuara / Cedida / Santa Helena Agency

Cuenta con una terraza con vistas al puerto, un salón interior con reservado para 12 personas y puede acoger a 250 personas en eventos tipo cóctel. Sus menús parten de los 70€ por persona.

Celebrar las fiestas navideñas en Barcelona

Los restaurantes de Familia Nuri son buenas opciones para celebrar las fiestas navideñas en Barcelona. Cuentan con ambientes especiales y diferentes menús de grupo que se ajustan a todo el mundo. Los cuatro locales estarán abiertos durante el puente de la Purísima (del 5 al 8 de diciembre) y los mediodías de los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre. También lo harán el día 1 y 6 de enero.