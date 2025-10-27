Este horno de Reus tiene el mejor pan de 'pagès' de toda Catalunya de 2025

El mejor pan de 'pagès' de Catalunya se hace en Reus. En el concurso organizado por el Consejo Regulador de la I.G.P. Pa de Pagès Català, se ha coronado el de Forn Sistaré como el mejor de 2025. El establecimiento del Baix Camp repite el título que había conquistado en 2016.

En el certamen, que se ha celebrado este sábado en el Centre Cívic de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), han participado cinco finalistas: Cal Moliné (Manresa), Forn L'Espurna (Berga), Forn Gil (Barcelona), Forn Sistaré (Reus) y Panarra (L'Hospitalet de Llobregat).

La competición ha sido muy reñida porque, según ha explicado el presidente del jurado y alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, "la diferencia entre el primer y el quinto lugar ha sido mínima”. “El nivel ha sido extraordinario", ha asegurado.

Cata a ciegas de los panes

La pieza de Forn Sistaré, de los hermanos Xavi y Tomàs Pàmies (este negocio familiar ya va por la sexta generación), se ha proclamado vencedora tras las cata a ciegas que ha realizado el jurado, logrando 98 puntos sobre 100.

Todos los participantes del concurso (más de 50) recibirán un placa oficial que se inspira en las puntuaciones del mundo del vino y que certifica la calidad de sus panes de 'pagès' con IGP por los ingredientes usados, el sabor, la textura y el respeto por los procesos tradicionales de elaboración.

El pan de 'pagès' se caracteriza por ser redondo, con una corteza crujiente y más gruesa de lo habitual, y con una miga muy esponjosa y alveolada.