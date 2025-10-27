Concurso anual
Este horno de Reus tiene el mejor pan de 'pagès' de toda Catalunya de 2025
Este obrador artesanal del Baix Camp gana el concurso que lo consagra como la meca de este producto
Este horno de Barcelona tiene el mejor pan de pagès de toda Catalunya de 2024
Esta panadería de Barcelona tiene el mejor pan de la provincia
El mejor pan de 'pagès' de Catalunya se hace en Reus. En el concurso organizado por el Consejo Regulador de la I.G.P. Pa de Pagès Català, se ha coronado el de Forn Sistaré como el mejor de 2025. El establecimiento del Baix Camp repite el título que había conquistado en 2016.
En el certamen, que se ha celebrado este sábado en el Centre Cívic de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), han participado cinco finalistas: Cal Moliné (Manresa), Forn L'Espurna (Berga), Forn Gil (Barcelona), Forn Sistaré (Reus) y Panarra (L'Hospitalet de Llobregat).
La competición ha sido muy reñida porque, según ha explicado el presidente del jurado y alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, "la diferencia entre el primer y el quinto lugar ha sido mínima”. “El nivel ha sido extraordinario", ha asegurado.
Cata a ciegas de los panes
La pieza de Forn Sistaré, de los hermanos Xavi y Tomàs Pàmies (este negocio familiar ya va por la sexta generación), se ha proclamado vencedora tras las cata a ciegas que ha realizado el jurado, logrando 98 puntos sobre 100.
Todos los participantes del concurso (más de 50) recibirán un placa oficial que se inspira en las puntuaciones del mundo del vino y que certifica la calidad de sus panes de 'pagès' con IGP por los ingredientes usados, el sabor, la textura y el respeto por los procesos tradicionales de elaboración.
El pan de 'pagès' se caracteriza por ser redondo, con una corteza crujiente y más gruesa de lo habitual, y con una miga muy esponjosa y alveolada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
- Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
- Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
- José Elías sobre el gran desafío del mercado laboral español: '¿Cerramos la empresa porque se va a jubilar la mujer?
- Lamine Yamal comprará la mansión de Gerard Piqué y Shakira de Esplugues, valorada en 14 millones de euros
- Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
- ¿Quién ha ganado las elecciones en Argentina 2025? Así están los resultados y las encuestas
- Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”