"Las bravas medievales, un escándalo": el bar de Vic aclamado por sus patatas bravas

El restaurante Xin Vic ha necesitado siete años de vida para convertirse en una de las mejores propuestas gastronómicas de la ciudad. Eduard Viscarri fundó este local en 2017 con el objetivo de crear un proyecto distinto, donde se potencie la cocina creativa, y lo ha conseguido. Los comensales de Tripadvisor avalan la calidad de este establecimiento y lo sitúan ya como el segundo mejor de Vic.

La cocina de este restaurante es una mezcla entre la gastronomía vasca, donde las carnes y las brasas se esgrimen como uno de sus principales platos, y las tapas más simbólicas de Catalunya. El plato estrella de este gastrobar son las patatas medievales, que son ya todo un icono de este lugar aunque su inicio es bastante más anecdótico. Con el motivo del Mercat Medieval de Vic, a las dos semanas de su apertura, decidieron hacerle un homenaje haciendo una tapa inspirada en este popular evento.

Las patatas bravas medievales son cortes de patata confitada y frita, acompañados de un sofrito de carne, cebolla caramelizada y una suave salsa alioli. Una receta que ya ha conquistado a Vic y sus alrededores. "Siempre que podemos repetimos en XinVic, tapas creadas con mucho gusto! Las bravas medievales son las mejores que he probado nunca!", ha escrito un comensal en Tripadvisor.

"Dada las expectativas que teníamos al ver esta puntuación en TripAdvisor, las superó y con creces. La elaboración de la comida es sobresaliente, los productos que se utilizan son de una calidad extrema y el servicio muy atento en todo momento de lo que necesitábamos", ha recordado un cliente. "Recomiendo encarecidamente las bravas medievales, en mi opinión han rebautizado un plato tan típico como son las bravas. También recomiendo, el canelón de marisco, las limas con atún y el tartar. Simplemente exquisito. Repetiremos, sin dudarlo", ha añadido.

La gastronomía creativa de Eduard Viscarri ha dejado huella en Vic. "Cocina de autor más que recomendable. Nos han impresionado los dados de atún y el aguacate relleno. El canelón XL también está riquísimo y las bravas medievales también son obligatorias", ha afirmado un comensal. "Restaurante de tapeo, pero de tapeo curioso. Platos bien elaborados, a destacar las bravas (con un toque diferente) y las alcachofas, mi favorito", puede leerse en otra reseña.

"En general ha sido una gran experiencia de sabores! Hemos probado los entrantes de los cuales recomiendo las croquetas de Remolacha (10/10) y si o si las bravas. (tienen distintas opciones) y las carnes, las costillas han sido un gran acierto y la entraña top top", ha asegurado otro de los asistentes en un comentario en Tripadvisor.

"Muy recomendable restaurante en Vic. Muy buena relación calidad precio. Nos encantó el plato de Patatas bravas medievales", ha recordado un comensal. "Pedimos bravas medievales (las mejores bravas que he comido nunca) una combinación perfecta de sabores! Surtido de croquetas, (las de ibérico las mejores que he comido por encima de sitios de referencia en ese producto), alcachofa caramelizada, sencillamente buena y una pata de pulpo a la brasa que quitaba el sentido!", recoge otra reseña.

"Muy buena tapas y algunas muy originales y bien presentadas. Las bravas medievales son de escándalo", ha afirmado un comensal. "Quería dejar de lado los restaurantes más céntricos y transitados para buscar algo nuevo. Pues el cambio fue no para bien, sino para casi inmejorable", comienza una reseña en Tripadivosr. "El restaurante lo llevan dos chicos muy jovencitos, me llama mucho la atención la dedicación que le ponen a todo. La comida indescriptible, todo buenísimo, y muy bien de precio (demasiado para mi gusto). Recomiendo sobre todo las bravas y las croquetas.. que delicia", ha finalizado.