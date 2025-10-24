El mejor 'panellet' de piñones de 2025 lo hacen en esta pastelería de Barcelona

Cuando se acerca la festividad de Tots els Sants comienzan los concursos para distinguir a los mejores 'panellets', con el de piñones como el rey de la estación. El concurso anual organizado por la Obra Social Ernest Verdaguer de la plataforma Panàtics, y con el apoyo del Gremio de Panaderos de Barcelona, ha contado con la participación de 56 aspirantes, y ya tiene vencedores tras una cata a ciegas con un jurado formado por profesionales del sector de la pastelería y de la panadería.

Se han entregado tres premios: 'panellet' de oro, plata y bronce.

La máxima categoría ha sido para la pastelería Faixat (Muntaner, 159) al lograr la máxima puntuación en los aspectos valorados: la estructura global, la imagen exterior, la calidad de los piñones y el mazapán y el sabor y la estructura en la boca. El segundo lugar, 'panellet' de plata, ha sido 'ex aequo' para Fleca Rovira (Santa Agnès de Malanyanes) y Forn Oller (Barcelona), y el de bronce, para Xocosave (Riudoms).

Los 'panellets' que han participado en el concurso de 2025. / El Periódico

Fundada en 1929, la pastelería Faixat está dirigida hoy en día por Enric Faixat Christensen, tercera generación de la familia propietaria. Desde que lleva al frente del negocio (lo cogió en 2011), ha sido reconocido con numerosas distinciones, como la de Mejor Joven Pastelero Artesano Innovador en 2015 y la de Maestro Artesano Alimentario en 2022, según el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Los ganadores de los 'panellets' de oro, plata y bronce de 2025. / El Periódico

El establecimiento también ha sido seleccionado entre los mejores 'panellets' de piñones de Barcelona en 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024; Fava de Cacau dentro de las 50 mejores pastelerías de Catalunya en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025; seleccionado en la ruta de las mejores 'colombas' de Barcelona en 2024 y 2025 y medalla de bronce en el concurso Mejor Pan de Sant Jordi 2025.

Los establecimientos de La Ruta del 'Panellet' de Piñones de Catalunya

En el concurso también se han dado los diplomas a los pasteleros y panaderos que forman parte de la Ruta de los Mejores 'Panellets 'de Piñones de Catalunya. Aquí tienes la lista.

Barcelona ciudad

Miquel Guich (Forn El Passeig)

Anna Elias (Forn Elias)

Gerard Gil (Forn Gil)

Andreu Bertran (Forn Mistral)

Miquel Maza (Forn Oller)

Xavier Puiggrós (Forn Puiggrós)

Emili Feliu (Forn Sant Josep)

Eric Ortuño (L'Atelier)

Xavier Corcelles (La Sitja - Providència)

Oriol Carrió (Carrió)

Gisela de Luz (Faixat)

Ana Campos (La Estrella)

Gisela Bellart (Triomf)

Jordi Morelló ( Takashi Ochiai )

) Marta Messegué (Natcha)

Josep Maria Rodríguez (La Pastisseria)

Toni Vera (Mervier Canal)

Glòria Cusachs (Cusachs)

Pepi (Foix de Sarrià)

Juli Álvarez (La Llibreria)

Andreu Sayó (Nova Brunells)

Georgina Crespo (Fleca Balmes)

Lluis Casas (Forn Vallespir)

Fuera de la ciudad de Barcelona