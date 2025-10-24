Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Restaurantes

"Mi lugar favorito": el bar de Badalona a pie de playa aclamado por sus desayunos

Los mejores sitios para comer en Badalona, según Tripadvisor

Estos son los 5 mejores restaurantes de Badalona según Tripadvisor

Un gran desayuno.

Un gran desayuno. / Pexels / Julie Aagaard

Neus Castellet

Barcelona
A orillas de la playa de Badalona, la terraza de un bar local llama la atención de todas aquellas personas que recorren el paseo en busca de un establecimiento en el que disfrutar de un buen desayuno.

Si dan con Origen Beach Badalona, a escasos diez minutos andando (dirección Barcelona) desde la estación de tren y justo delante del emblemático pont del Petroli con su estatua del Anís del Mono, ese es el lugar.

Terraza del origen Beach Badalona, a escasos metros de la playa

Terraza del Origen Beach Badalona, a escasos metros de la playa / GOOGLE MAPS

Horario amplio

Aclamado por sus bocadillos y el trato servicial de sus camareros, este espacio funciona todos los días de la semana (a excepción de los miércoles) a partir de las 9.00 horas de la mañana. Su cierre no llega hasta las 23.00 de la noche –la 1.30 horas en el caso de los viernes y sábado–, por lo que resulta una opción de lo más atractiva tanto para los más madrugadores como para aquellas personas que quieren disfrutar de una cerveza y un aperitivo casero a base de "tapas a buen precio" con vistas al mar antes de comer o a media tarde.

La satisfacción de los clientes se ve reflejada en las valoraciones que acumula Origen Beach Badalona en Google: más de 160 reseñas y 4,6 de puntuación media, así como un sinfín de comentarios positivos, avalan el buen hacer de esta propuesta gastronómica. "¡Como en casa no, mejor! Superatentos, rápidos, amables... Los detalles marcan la diferencia y, en Origen Beach, tratan a su clientela con cariño y cercanía. ¡Comida, ubicación, precios, de 10!".

El pan, producto estrella

La mayoría de reseñas disponibles en el anuncio de Google coinciden en resaltar dos aspectos de Origen Beach Badalona. Por un lado, el trato de los camareros, atentos y simpáticos a la hora de atender a los comensales del local. Por otro lado, el pan de cristal de sus bocadillos –combinables con un café en la oferta de 6,50 euros– y tostadas. "Frente a la playa espectacular, desayunos con pan de cristal y todo hecho como en casa. Es mi lugar favorito, personal superamable, da gusto pasar momentos en familia y amigos, muy recomendable", comenta un cliente.

Bocadillo con pan de cristal del Origen Beach Badalona

Bocadillo con pan de cristal del Origen Beach Badalona / GOOGLE MAPS

"Suelo ir a desayunar aquí, los bocadillos y cafés son sencillos pero ricos. El servicio muy bueno, simpático y servicial y ambiente relajado y genial al lado de la playa. Muy recomendado", comenta otro. "El pan del bocadillo era increíble", coinciden en otro comentario.

