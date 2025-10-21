Cocina
¿Por qué media España le está echando vinagre a la sartén para cocinar huevos fritos?
Se trata de una práctica heredada de Francia para darle más sabor y una mejor textura
Así hace los 'yakisoba' el chef con estrella Michelin Hideki Matsuhisa
VÍDEO | 12 abuelas 'gastrosàvies' publican sus videorrecetas de cocina tradicional catalana
Luis Alloza
Los huevos fritos forman parte del recetario de la gastronomía española. Todo el mundo aprende en sus primeros periplos en la cocina a freír correctamente un huevo en la sartén. Un simple plato que te puede salvar de más de un apuro con un sabor inigualable de acompañante. Un huevo frito es un lujo en almuerzos contudentes mientras untas un trozo de pan en su colorida yema.
Muchos chefs se han centrado en los últimos años en explicar a la población cuáles son los pasos para freír a la perfección. Una guía simple donde no puede faltar el aceite de oliva a altísima temperatura y el huevo de la categoría que sea.
Cuando el 'oro líquido' ya está caliente rompes la cáscara del huevo y viertes el interior en el aceite mientras observas, y te proteges, de cómo se transforma por completo. El consumidor decidirá si le gusta más o menos hecho o si quiere dejar la puntilla más crujiente de lo habitual.
Por lo tanto, todo el mundo tiene claro cómo y qué ingredientes debes tener para hacer un huevo frito a le perfección, aunque muchos desconocen que este plato todavía puede potenciar más su sabor si se le añade un chorro de vinagre a la sartén. Algunos profesionales de la cocina ya han incorporado este simple truco a su libro de recetas para darle un sabor y textura únicos tanto a los huevos fritos como cocidos.
"Un plato más fino"
Esta práctica viene heredada de Francia donde es habitual añadir un pequeño chorro de vinagre a la sartén para cocinar los huevos fritos. Muy famosa es la receta de 'l'oeuf assasin' del chef Nicolás Fontaine de París que decidió innovar al echarle unas gotas de vinagre al aceite de oliva a alta temperatura después de haber dejado sin salar la yema, que quedó mucho más cremosa y con un mayor sabor.
Aunque creas que vas a estropear por completo un plato tan sencillo como un huevo frito, si pruebas a echarle esas gotas de vinagre al final conseguirás un plato más fino y uniforme. Hay algunos cocineros que también han decidido usar este ingrediente tan poco habitual para que la clara se coagule más rápido. Después de haber sido cocinados, un poco de vinagre encima del huevo frito le aporta un toque ácido que sirve para equilibrar la grasa del aceite y la yema.
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Los únicos requisitos para que los mayores de 60 años puedan cobrar la pensión de orfandad
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
- El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
- Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
- Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
- ¿Sin espacio en el armario? Esta es la solución para tener tus jerséis a mano.... y cuesta menos que un abrigo