"Excelente": Los elogios al mejor restaurante de Manresa, según Tripadvisor

En Manresa hay más de 200 restaurantes, pero hay uno que se lleva la palma: el establecimiento Raviolo es el mejor de la capital del Bages para más de 450 comensales, que le han aupado hasta la mejor posición en Tripadvisor. En Google, más de lo mismo: 4,6 estrellas con más de 2.200 reseñas. Con más de 30 años de historia, es conocido por su cocina catalana e italiana. El comentario más repetido por los usuarios deja lugar a dudas: "Es el mejor restaurante de la ciudad".

Su especialidad son las pastas y pizzas artesanales elaboradas en su propio obrador, siempre con productos frescos y de temporada. Los clientes destacan el trato cercano y la sensación de estar en casa, creando un ambiente familiar.

Los precios rondan entre los 20 y los 45 euros por persona, lo que lo convierte en una opción popular, tanto para locales como para los turistas que quieran descubrir, por ejemplo, los lugares de Manresa que forman parte de la historia del cine y de la televisión.

La mejor puntuación

El Raviolo tiene una nota de 4,4 sobre 5 en Tripadvisor. Ubicado en la calle Lepant 13, tiene clientes fijos, tal y como se puede leer en la web de reseñas. "Hace muchos años que vamos y siempre, ¡siempre un 10!, nunca decepciona", comenta un usuario, mientras que otro destaca que "el menú diario merece mucho la pena: excelente relación calidad-precio".

"Comida exquisita en un restaurante que nos sorprendió por la variedad de la carta, y el servicio atento y profesional. Raciones generosas y un precio superrazonable", dice otra clienta satisfecha con el restaurante, ubicado en el centro de Manresa, concretamente en la calle Lepant 13, a 10 minutos a pie del Kursaal.