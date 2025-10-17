Cita ineludible
Mercat de Mercats: la fiesta gastronómica de Barcelona donde comer tapas por 4 €
La plaza de las Glòries acoge el evento hasta el domingo 19 de octubre
Una de las ferias gastronómicas de Barcelona más suculentas comienza este viernes. Durante tres días, hasta el domingo 19 de octubre, la renovada plaza de las Glòries acoge la 14ª edición de Mercat de Mercats, un encuentro en el que participan varios mercados municipales ofreciendo sus mejores productos frescos y varios restaurantes sirviendo tapas.
Una fiesta, en definitiva, aderezada con música ('djs' e incluso una exposición, concierto tributo y una charla dedicados a los Beatles el sábado 18), 'showcookings', catas de vinos, aceites, licores catalanes y cervezas, y actividades infantiles.
Mercados y restaurantes participantes
Los mercados participantes son La Boqueria, el Ninot, Santa Caterina, Sarrià, Sant Gervasi, Tres Torres, Provençals, Felip II, Galvany y La Mercè. Allí no solo puedes comprar sus productos (fruta y verdura, embutidos, pescado, carne, pan artesanal, dulces...), sino también cocinarlos al momento en los microondas y barbacoas que hay a disposición del público.
Si quieres comer los platillos que ofrecen los puestos de los restaurantes, anota los que estarán presentes: Nectari, Bar Alegria, Cacho, Warike, Carmen Boqueria, Bar Muy Buenas, Sauleda y Bar Nuri. Los precios de las tapas oscilan entre 4 y 6 €. Además, los chefs de los restaurantes con estrella Michelin Dos Palillos, Via Veneto y Koy Shunka protagonizarán algunas de las demostraciones culinarias de Mercat de Mercats.
El horario es de 11.00 a 22.00 los días 17 y 18, y de 11.00 a 21.00 el domingo 19.
