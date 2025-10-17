Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cita ineludible

Mercat de Mercats: la fiesta gastronómica de Barcelona donde comer tapas por 4 €

La plaza de las Glòries acoge el evento hasta el domingo 19 de octubre

Los mejores restaurantes de la Rambla de Barcelona y alrededores

Los mejores restaurantes del Raval que deberías conocer

Una imagen de una edición anterior de Mercat de Mercats, que tuvo lugar en la plaza de Catalunya.

Una imagen de una edición anterior de Mercat de Mercats, que tuvo lugar en la plaza de Catalunya. / ELISENDA PONS

Cata Mayor

Cata Mayor

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una de las ferias gastronómicas de Barcelona más suculentas comienza este viernes. Durante tres días, hasta el domingo 19 de octubre, la renovada plaza de las Glòries acoge la 14ª edición de Mercat de Mercats, un encuentro en el que participan varios mercados municipales ofreciendo sus mejores productos frescos y varios restaurantes sirviendo tapas.

Una fiesta, en definitiva, aderezada con música ('djs' e incluso una exposición, concierto tributo y una charla dedicados a los Beatles el sábado 18), 'showcookings', catas de vinos, aceites, licores catalanes y cervezas, y actividades infantiles.

Mercados y restaurantes participantes

Los mercados participantes son La Boqueria, el Ninot, Santa Caterina, Sarrià, Sant Gervasi, Tres Torres, Provençals, Felip II, Galvany y La Mercè. Allí no solo puedes comprar sus productos (fruta y verdura, embutidos, pescado, carne, pan artesanal, dulces...), sino también cocinarlos al momento en los microondas y barbacoas que hay a disposición del público.

Si quieres comer los platillos que ofrecen los puestos de los restaurantes, anota los que estarán presentes: Nectari, Bar Alegria, Cacho, Warike, Carmen Boqueria, Bar Muy Buenas, Sauleda y Bar Nuri. Los precios de las tapas oscilan entre 4 y 6 €. Además, los chefs de los restaurantes con estrella Michelin Dos Palillos, Via Veneto y Koy Shunka protagonizarán algunas de las demostraciones culinarias de Mercat de Mercats.

Noticias relacionadas y más

El horario es de 11.00 a 22.00 los días 17 y 18, y de 11.00 a 21.00 el domingo 19.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
  2. El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
  3. Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
  4. ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
  5. ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
  6. Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
  7. La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
  8. El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena

Habría microbios vivos en el hielo de Marte

Habría microbios vivos en el hielo de Marte

Paco Ávila, empresario multimillonario, sobre la importancia de la educación financiera: "Cuando mi hija mayor cumpla 16 años va a tener un profesor de finanzas toda la semana"

Paco Ávila, empresario multimillonario, sobre la importancia de la educación financiera: "Cuando mi hija mayor cumpla 16 años va a tener un profesor de finanzas toda la semana"

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, sobre la edad correcta para dejar que tu hijo duerma en casa de un amigo: "Puede ser un fracaso"

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, sobre la edad correcta para dejar que tu hijo duerma en casa de un amigo: "Puede ser un fracaso"

Clínica Corachan, premiada entre los mejores hospitales de España en Pediatría

Clínica Corachan, premiada entre los mejores hospitales de España en Pediatría

¿Qué hacer hoy en Barcelona? Los mejores planes de la semana

¿Qué hacer hoy en Barcelona? Los mejores planes de la semana

Muere la influencer Baby Demoni a los 24 años: "Huellas de asfixia..."

Muere la influencer Baby Demoni a los 24 años: "Huellas de asfixia..."

Las novedades de la 'La ruleta de la suerte noche' en su segunda temporada en 'prime time'

Las novedades de la 'La ruleta de la suerte noche' en su segunda temporada en 'prime time'

El Cártel del Puerto de Valencia sigue vivo: la Policía confisca otros 1.700 kilos de cocaína a los 15 días de desmantelar la narcomafia

El Cártel del Puerto de Valencia sigue vivo: la Policía confisca otros 1.700 kilos de cocaína a los 15 días de desmantelar la narcomafia