Un concurso de paellas solidario en La Rambla y otros buenos planes gastro para el finde

Nadie podrá decir que Catalunya es poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Concurso solidario de paellas en La Rambla (Barcelona, 18 de octubre)

La tercera edición del concurso solidario de paellas en La Rambla organizado por la Fundació Esclerosi Múltiple y la asociación Amics de La Rambla se celebra a las 12.00 horas en la Rambla de Barcelona, en la zona de Santa Mónica. El objetivo de la iniciativa, que cuenta con el patrocinio de Oleaurum y Repsol, es dar visibilidad y concienciar a la sociedad sobre la esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa con la que conviven 12.000 personas y aún no tiene cura. Hay 40 concursantes que han pagado 30 euros para incribirse y tratar de ganar el certamen (la organización servirá 4 paellas propias). El jurado está formado los chefs Carles Gaig y Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres), la periodista y sumiller Meritxell Falgueras, y representantes de la compañía de teatro La Cubana, que darán consejos a los participantes para que sus paellas sean irresistibles. El público puede catar las paellas pagando 15 € y también vota.

La periodista Mari Pau Huguet conduce un acto en que la actriz Mònica Pérez dirigirá un bingo musical. Los fondos recaudados se destinarán a potenciar los servicios de neurorrehabilitación y acompañamiento, e impulsar la investigación científica.

Canelón de rabo de toro con cigalas de L'Original y Casa Rufus. / Jordi Domènech

Festival Mar i Muntanya (Cambrils, hasta el 30 de octubre)

El Festival Mar i Muntanya conecta a 6 chefs araneses con 6 chefs cambrilenses para dialogar sobre la cocina de producto en dos paradas: la primera, del 15 al 30 de octubre en Cambrils y la segunda, del 1 al 15 de diciembre, en la Val d’Aran. Siguiendo un formato de jornada, durante su quincena, el restaurante anfitrión ofrece el plato estrella de su invitado y un plato de 'mar i muntanya' creado conjuntamente, conectando los productos de ambas tierras (carne de caza, ternera, conejo, calabaza o embutido de la Val d’Aran con el pescado y marisco de la lonja de Cambrils, como rape, lubina, gambas o cigalas). Las propuestas creadas por los 12 chefs son suculentas: tuétano de ternera de Les con gamba blanca de Cambrils (Casa Macarrilla 1966 y Era Coquèla), calamar con 'peus de porc' (Denver y Casa Turnay), lubina con calabaza, azafrán, 'kumquat' y albóndigas de sepia y butifarra negra (Rincón de Diego y El Portalet), ceviche perú-'thai' de ciervo y gamba (Hiu y Es Arraïtzes), conejo relleno de caracoles con lomo de rape y jugo de su asado (Cal Tendre y Casa Irene) y canelón de rabo de toro con cigalas (L'Original y Casa Rufus).

El canelón crujiente de pollo Pota Blava con 'chutney' de tomate, trufa y reducción de Oporto que el restaurante Hotel Sallés de El Prat de Llobregat sirve en Del Prat al Plat. / El Periódico

Del Prat al Plat (El Prat de Llobregat, hasta el 19 de octubre)

Un total de 24 bares y restaurantes de El Prat ofrecen tapas acompañadas de un quinto o una caña de Estrella Damm por 4 euros. Cada platillo ha sido concebido para destacar los ingredientes de temporada y los productos de proximidad, con una conexión con los tesoros agrícolas del Parc Agrari del Baix Llobregat (estos días hay boniatos, patatas, espinacas, rábanos, higos...) y un compromiso con la sostenibilidad, la cocina y el comercio local. Los comensales pueden votar su tapa preferida y entrar así en el sorteo de premios que combinan gastronomía y territorio, como una cesta con productos del Parc Agrari, una cena para dos personas en uno de los establecimientos participantes de la ruta o una visita guiada a la fábrica de Estrella Damm de El Prat de Llobregat. El 18 de octubre, La Ricarda acogerá una jornada que pondrá el punto final a la ruta de tapas con actuaciones musicales, degustación de cerveza y una variada oferta gastronómica con productos de proximidad, además de la entrega de los premios de Del Prat al Plat.

Oktoberfest Barcelona (Barcelona, del 2 al 19 de octubre)

La 12ª edición del Oktoberfest Barcelona, la mayor fiesta bávara en España, ya está en marcha. Miles de personas acuden a esta cita en Montjuïc para celebrar la tradición cervecera alemana. El año pasado más de 110.000 asistentes disfrutaron de las birras y la gastronomía alemana (codillo, 'kartoffelsalat', 'pretzels', salchichas, chucrut y el clásico 'apfelstrudel'), además de concursos tradicionales de trajes típicos y música en directo.

El acceso al recinto es gratuito, aunque se recomienda realizar reserva previa de mesa (general, VIP o palco VIP, este junto al escenario principal, con menú especial y servicio 'premium') a través de la web oficial del evento. El Oktoberfest Barcelona abre los jueves de 17.00 a 23.00 horas, los viernes de 17.00 a 1.00, los sábados de 12.00 a 1.00 y los domingos de 12.00 a 23.00.