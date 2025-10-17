Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un concurso de paellas solidario en La Rambla y otros buenos planes gastro para el finde

Hay multitud de propuestas suculentas que ningún gurmet debería perderse, como estas que hemos seleccionado

Planazo para el fin de semana en Barcelona: un asiático muy personal, platos baleares y un chino espectacular

La paella fina-fina-fina (o el arroz de exhibición)

Una edición anterior del concurso gastronómico solidario Fem Paelles en La Rambla.

Una edición anterior del concurso gastronómico solidario Fem Paelles en La Rambla. / El Periódico

Ferran Imedio

Nadie podrá decir que Catalunya es poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

Concurso solidario de paellas en La Rambla (Barcelona, 18 de octubre)

La tercera edición del concurso solidario de paellas en La Rambla organizado por la Fundació Esclerosi Múltiple y la asociación Amics de La Rambla se celebra a las 12.00 horas en la Rambla de Barcelona, en la zona de Santa Mónica. El objetivo de la iniciativa, que cuenta con el patrocinio de Oleaurum y Repsol, es dar visibilidad y concienciar a la sociedad sobre la esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa con la que conviven 12.000 personas y aún no tiene cura. Hay 40 concursantes que han pagado 30 euros para incribirse y tratar de ganar el certamen (la organización servirá 4 paellas propias). El jurado está formado los chefs Carles Gaig y Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres), la periodista y sumiller Meritxell Falgueras, y representantes de la compañía de teatro La Cubana, que darán consejos a los participantes para que sus paellas sean irresistibles. El público puede catar las paellas pagando 15 € y también vota.

La periodista Mari Pau Huguet conduce un acto en que la actriz Mònica Pérez dirigirá un bingo musical. Los fondos recaudados se destinarán a potenciar los servicios de neurorrehabilitación y acompañamiento, e impulsar la investigación científica.

Canelón de rabo de toro con cigalas de L'Original y Casa Rufus.

Canelón de rabo de toro con cigalas de L'Original y Casa Rufus. / Jordi Domènech

Festival Mar i Muntanya (Cambrils, hasta el 30 de octubre)

El Festival Mar i Muntanya conecta a 6 chefs araneses con 6 chefs cambrilenses para dialogar sobre la cocina de producto en dos paradas: la primera, del 15 al 30 de octubre en Cambrils y la segunda, del 1 al 15 de diciembre, en la Val d’Aran. Siguiendo un formato de jornada, durante su quincena, el restaurante anfitrión ofrece el plato estrella de su invitado y un plato de 'mar i muntanya' creado conjuntamente, conectando los productos de ambas tierras (carne de caza, ternera, conejo, calabaza o embutido de la Val d’Aran con el pescado y marisco de la lonja de Cambrils, como rape, lubina, gambas o cigalas). Las propuestas creadas por los 12 chefs son suculentas: tuétano de ternera de Les con gamba blanca de Cambrils (Casa Macarrilla 1966 y Era Coquèla), calamar con 'peus de porc' (Denver y Casa Turnay), lubina con calabaza, azafrán, 'kumquat' y albóndigas de sepia y butifarra negra (Rincón de Diego y El Portalet), ceviche perú-'thai' de ciervo y gamba (Hiu y Es Arraïtzes), conejo relleno de caracoles con lomo de rape y jugo de su asado (Cal Tendre y Casa Irene) y canelón de rabo de toro con cigalas (L'Original y Casa Rufus).

El canelón crujiente de pollo Pota Blava con 'chutney' de tomate, trufa y reducción de Oporto que el restaurante Hotel Sallés de El Prat de Llobregat sirve en Del Prat al Plat.

El canelón crujiente de pollo Pota Blava con 'chutney' de tomate, trufa y reducción de Oporto que el restaurante Hotel Sallés de El Prat de Llobregat sirve en Del Prat al Plat. / El Periódico

Del Prat al Plat (El Prat de Llobregat, hasta el 19 de octubre)

Un total de 24 bares y restaurantes de El Prat ofrecen tapas acompañadas de un quinto o una caña de Estrella Damm por 4 euros. Cada platillo ha sido concebido para destacar los ingredientes de temporada y los productos de proximidad, con una conexión con los tesoros agrícolas del Parc Agrari del Baix Llobregat (estos días hay boniatos, patatas, espinacas, rábanos, higos...) y un compromiso con la sostenibilidad, la cocina y el comercio local. Los comensales pueden votar su tapa preferida y entrar así en el sorteo de premios que combinan gastronomía y territorio, como una cesta con productos del Parc Agrari, una cena para dos personas en uno de los establecimientos participantes de la ruta o una visita guiada a la fábrica de Estrella Damm de El Prat de Llobregat. El 18 de octubre, La Ricarda acogerá una jornada que pondrá el punto final a la ruta de tapas con actuaciones musicales, degustación de cerveza y una variada oferta gastronómica con productos de proximidad, además de la entrega de los premios de Del Prat al Plat.

Oktoberfest Barcelona (Barcelona, del 2 al 19 de octubre)

La 12ª edición del Oktoberfest Barcelona, la mayor fiesta bávara en España, ya está en marcha. Miles de personas acuden a esta cita en Montjuïc para celebrar la tradición cervecera alemana. El año pasado más de 110.000 asistentes disfrutaron de las birras y la gastronomía alemana (codillo, 'kartoffelsalat', 'pretzels', salchichas, chucrut y el clásico 'apfelstrudel'), además de concursos tradicionales de trajes típicos y música en directo.

El acceso al recinto es gratuito, aunque se recomienda realizar reserva previa de mesa (general, VIP o palco VIP, este junto al escenario principal, con menú especial y servicio 'premium') a través de la web oficial del evento. El Oktoberfest Barcelona abre los jueves de 17.00 a 23.00 horas, los viernes de 17.00 a 1.00, los sábados de 12.00 a 1.00 y los domingos de 12.00 a 23.00.

