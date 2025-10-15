Estas son las mejores conservas de supermercado según El Catalatas

Tras leer un artículo en prensa sobre que las conservas podían mejorar con el tiempo -incluso después de caducadas-, Carlos Álvaro acudió a El Corte Inglés a aprovisionarse de latas. Corría 2015: “Almacenarlas más allá de su caducidad me pareció algo propio del decadentismo, como de la época victoriana…”, explica. Sin embargo, la génesis de su alter ego no estaba completa, aunque la mecha sí estaba prendida.

Salto a 2021. Carlos Álvaro decide subir contenido sobre una lata a Instagram. “No se por qué lo hice. Más que una Epifanía, fueron las ganas de dar a a conocer las buenísimas conservas que hay en España, que son las mejores del mundo”. Había nacido El Catalatas. Cuando comenzó a subir vídeos con su voz, la popularidad de este madrileño con formación actoral afincado en Mallorca, se disparó. Acumula más de 300.000 seguidores atentos a sus recomendaciones, microcríticas y consejos varios.

Lo mejor de la cuenta El Catalatas es que no solo se recomiendan conservas de precios astronómicos, sino que la marca blanca tiene un sitio en el corazón de este adorador de mejillones, ventrescas de atún, berberechos, navajas y anchoas, su gran debilidad: “Las podría comer en el desayuno, en la comida y en la cena”. Le hemos pedido siete conservas de marca blanca que merezcan la pena y esta es su selección: joyas a precio asequible.

Melva en aceite de oliva de Aldi. / Javier Sánchez

Melva en aceite de oliva (Sal de Plata/Aldi) - 2,29 euros-

“Uno de los problemas que tiene la melva es que es un producto poco conocido y denostado en ocasiones. Salvo en Andalucía, donde sí se valora, suele ignorarse y es una pena. Ésta que elabora con producto local para Aldi la empresa Usisa, de Isla Cristina (Huelva) está cojonuda. Prueba a hacer con ella un bocadillo y se te saltarán las lágrimas. También está espectacular en una ensalada con tomate, ajo y cebolla”.

Mejillones en escabeche de Carrefour. / Carrefour

Mejillones en escabeche 6/8 (De nuestra tierra/Carrefour) -6,05 euros-

“Quizá los mejores mejillones de marca blanca de España. El 6/8 es el segundo calibre más noble de mejillón después del 4/6 y el precio es un tercio del que suelen tener las conservas de marca de este tipo. Lo que más destaca es la textura que tienen los mejillones, muy jugosa, que da la impresión de que han sido elaborados en fresco. Además, cuentan con el sello de Mejillón de Galicia DOP. Están elaborados por la conservera Frinsa”.

Ventresca de bonito del norte de El Corte Inglés. / El Corte Inglés

Ventresca de bonito del norte (El Corte Inglés Selection) -8,90 euros-

“Está elaborada en fresco, tal y cómo reza el etiquetado, como la de otras empresas de referencia como Ortiz o Serrats. También se especifica que es bonito ‘de costera’ y lo cierto es que es magnífica, con la presentación en una sola pieza que ayuda a mantener la grasa y que resulta en una textura untuosa y jugosa cuando te la metes en la boca. La zona de pesca indicada es FAO 27, que se correspondería con, entre otras subzonas, el Golfo de Vizcaya, lo que también es una garantía. La elabora Conservas Cusumano, que también es una empresa vizcaína”.

Berberechos al natural de Auchan. / Auchan

Berberechos al natural (Auchan Collection/Alcampo) -8,89 euros-

“Esta es la marca premium de Alcampo y los elabora la marca Conservas de Cambados, que es una marca de mucho prestigio. Son berberechos de las rías gallegas, no son holandeses ni británicos… A mí me encanta hacer platos de pasta con ellos, pero se pueden tomar de muchas maneras. Por ejemplo, están buenísimos si los pones con un poco de limón y pimienta y los dejas en la nevera un rato antes de comértelos o añadiéndoles un poco de salsa Espinaler: simplemente espectaculares”.

Zamburiñas en salsa de vieira de Lidl. / Javier Sánchez

Zamburiñas en salsa de vieira (Nixe/Lidl) -1,85 euros-

“Esta es una lata muy digna. Eso sí, se trata de volandeiras y no de zamburiñas, pese a lo que ponga por fuera. Las conservas de marisco a este precio suelen tener una calidad deshonrosa pero éste no es el caso. Las elabora una conservera gallega llamada Cermar y tienen una buena salsa. Es una conserva perfecta para tomar con unas patatas fritas como aperitivo”.

Filetes de caballa ahumada (Deluxe/Lidl) -2,99 euros-

“Esta lata es una sorpresa porque está hecha por la gallega Conservas La Brújula, que es famosa por la calidad de sus productos. Es una rareza porque estas conserveras no suelen trabajar para marcas blancas. Lo que tenemos aquí es una caballa ahumada de primerísima división, donde se nos indica que la zona de captura es FAO 27, algo que nos genera confianza. Es perfecta para comerla sola o en una ensalada como tomate y ajo y con tres barras de pan para mojar en el aceite de ola lata”.

Bonito del norte en aceite de oliva de Eroski. / Eroski

Bonito del norte en aceite de oliva (Eroski) -5,49 euros-

“Finalmente, recomiendo esta lata de gran tamaño, con un peso de 266 gramos. La marca que hay detrás es La Gaviota, que son unos auténticos cracks haciendo bonito y se especifica la especie, ‘Thunnus alalunga’. Aunque da varias zonas FAO de captura lo importante es que el bonito tiene una gran calidad y sorprende porque esta es la gama estándar de Eroski, no la Seleqtia dentro de la que sacan sus productos más especiales”.