"Una experiencia redonda": los elogios al mejor restaurante de Badalona, según Tripadvisor

La ciudad de Badalona dispone de una amplia oferta culinaria, siendo toda una faena decidirse cuando uno quiere salir a comer bien. Entre sus calles hay locales de gran calidad y decantarse por uno u otro no es tarea fácil.

En estos casos siempre son bienvenidos los comparadores de internet, una herramienta perfecta para esos días de indecisión en los que la opinión popular puede ser clave. Entre ellos, Tripadvisor es uno de los que recibe mayor cantidad de opiniones y comentarios, situándose como uno de los comparadores de referencia, aumentando así la fiabilidad de sus listas.

Así es como hemos descubierto cuál es el mejor restaurante de Badalona, que se ha llevado el merecido primer puesto gracias a más de 500 reseñas que le han otorgado 4,9 de 5 estrellas: un mérito enorme. Una puntuación que no cuesta de entender cuando visitas su web, echas un vistazo a su menú e instalaciones, y lees algunos de los comentarios de clientes, que catalogan el restaurante de "sublime", entre muchos otros halagos.

El mejor restaurante de Badalona

El local que se lleva esta medalla de oro es la Gastroteca Espai Classual, restaurante que abrió sus puertas en 2019 con un concepto bien pensado: "classual", mezcla del inglés de las palabras "class" (clase) y "casual" (casual), refiriéndose al objetivo de ofrecer al cliente experiencias gastronómicas más allá del simple "beber y comer".

Ubicado en el número 9 del Carrer de Ribas i Perdigó, este restaurante badalonés fue elegido como Traveller´s Choice 2023. Su mayor atractivo es el punto de vista de sus chefs, que reinterpretan la cocina tradicional con cocina de vanguardia, ofreciendo un producto mimado con todo lujo de detalles, y servido a través de un trato personal, atento y profesional.

En Espai Classual podrás disfrutar de tapas, platos individuales y para compartir, todos elaborados desde un enfoque muy original. Algunos de los más destacados son sus "morci-yakis" (buñuelos de morcilla rebozados al estilo 'ninoyaki'), su mollete “confinado”, el habano (crujiente de tartar de salmón) o el gofre de bravas, entre muchas más ideas que han conquistado a cientos de usuarios.

Experiencia "de 10"

Entre las opiniones de los clientes que pueden encontrarse en Tripadvisor, son muchas las que clasifican la experiencia de esta gastroteca como "de 10", dedicándole únicamente palabras de agradecimiento, apoyo y admiración por la increíble gestión del local, haciendo que cada céntimo valga la pena: "Nos encantó. La calidad tiene un precio".

Algunos, incluso, se han dejado la piel encontrando la mejor palabra para describir este gran restaurante, pero ha sido tan complicado que no han podido decantarse solo por una: "Dícese que sublime es sinónimo de elevado, excelente, eminente, excelso, grandioso, extraordinario, insuperable, excepcional, inestimable, espléndido, soberbio, admirable, celestial, divino, glorioso, paradisíaco... todo esto y mucho más es lo que sentimos", asegura un usuario a través de Tripadvisor, que acaba resumiéndolo como "una experiencia redonda en todos los sentidos".